Vor Wahlen erfüllen Politiker ihren Wählern gern Wünsche. Ob die Rechnung auch im Fall von Hülptingsen aufgeht, ist offen. Eine Bürgerinitiative will erreichen, dass die Stadt vor der Kommunalwahl einen Ortsrat für das Dorf installiert. Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) sperrt sich. Auch die Ratsfraktionen reagieren mit Zurückhaltung. Am Montag, 15. Februar, kommt es im Ratsausschuss für Verwaltungsangelegenheiten zur Vorentscheidung, ehe der Rat am Donnerstag, 18. Februar, das letzte Wort hat.

Hülptingsen ist stark gewachsen

Schillerslage ist kleiner als Hülptingsen. Trotzdem hat das Dorf einen gewählten Ortsrat. In Hülptingsen vertritt derweil Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer (CDU) die Interessen der mehr als 1100 Einwohner. Der Ort – ehedem einige Bauernhöfe, wenige Wohnhäuser und Gewerbegebiete auf beiden Seiten der Bundesstraße 188 – ist mit dem Wohngebiet östlich des Beerbuschwegs stark gewachsen. Inzwischen seien die Alteingesessenen und die Neubürger zusammengewachsen, bescheinigt Schweer seinen Hülptingsern.

Das drücke sich im Engagement der Zugezogenen für ihren Wohnort aus. So hatte sich eine Bürgerinitiative für mehr Schulwegsicherheit gebildet und jahrelang für eine Fußgängerampel an der Ortsdurchfahrt gekämpft – mit Erfolg. Aktuell fordern die gleichen Protagonisten schnelles Internet zu akzeptablen Preisen fürs Wohnquartier rund um die Elisabeth-Hahne-Straße. Auch die Initiative für den Ortsrat versteht sich als Gemeinschaftswerk aller Hülptingser, um deren Interessen gegenüber der Stadt mehr Geltung zu verschaffen.

Bürger suchen Gespräch mit allen Parteien

Im Corona-Sommer 2020 kamen 100 Hülptingser auf Schweers Hof zusammen und diskutierten über den Ortsrat. Am Ende votierte die überwältigende Mehrheit der Anwesenden für die Bildung des Gremiums, das der Ortsvorsteher dann auch förmlich beantragte. Die Initiative unternahm noch mehr. Sie schrieb alle Fraktionsvorsitzenden im Rat an und suchte das Gespräch. Einzig die AfD tauchte ab. Der Linke Michael Fleischmann sagte Unterstützung zu. Wenig Begeisterung spürten die Initiatoren bei Treffen mit der von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS gebildeten Mehrheitsgruppe sowie mit der Ratsgruppe CDU/FDP. Hülptingsen sei zu klein, ein Ortsrat koste Geld, er verzögere Entscheidungen eher, als dass er sie beschleunige. So lauteten die Gegenargumente. „Wir sind alles andere als erwartungsvoll“, sagt Schweer mit Blick auf Montag und den Tag der Entscheidung im Rat.

Ortsvorsteher: „Wir haben Plan B in der Schublade“

Aufgegeben haben Schweer und seine Mitstreiter aber noch lange nicht. Der Ortsvorsteher bereitet eine Rede für Montag und den Rat vor. Zahlreiche Hülptingser wollen zu den Sitzungen zum Stadthaus kommen, kündigt er an. Sollte das Vorhaben scheitern, werde die demokratisch getroffene Entscheidung zu akzeptieren sein. Keine Option sei es aber, dann die Flinte beleidigt ins Korn zu werfen, sagt der Landwirt: „Wir haben einen Plan B in der Schublade.“

