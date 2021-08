Burgdorf

Der Mittwochabend im TSV-Stadion gehört kreisenden Hüften, lauter Musik – und gut gelaunten Sportlerinnen. Denn seit Beginn der Sommerferien bietet Trainerin Katja Kunter einen Hula-Hoop-Kurs an, mehr als 20 Burgdorferinnen trainieren seitdem gemeinsam einmal wöchentlich. Auch bei Regen und Gewitter, denn die gute Laune steckt alle gleichermaßen an: Trainerin, Neueinsteigerin und Profi. Deshalb plant die TSV Burgdorf nach der Sommerpause eine Fortsetzung, wie Melanie Borngräber, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, sagt.

Ihren Angaben zufolge beruht der Kurs, bei dem mit dem Hula-Hoop-Reifen eines der angesagtesten Sportgeräte des Jahres im Mittelpunkt steht, auf einer eher spontanen Idee. Zunächst brachte Heidi Ludwig von der Geschäftsstelle einen Reifen mit zur Jahresversammlung. „Dort haben wir alle mal das Drehen ausprobiert“, sagt Borngräber, die sich kurze Zeit später selbst einen Reifen kaufte – und ihn mit in die Geschäftsstelle nahm. Dort sprach ein Mitglied sie an, wann es denn einen Kurs geben würde. „Daraufhin haben wir entschieden, die Sommerferien zu nutzen“, sagt sie.

Hula-Hoop-Reifen können auch für ein Ganzkörpertraining eingesetzt werden. Quelle: privat

Training für den ganzen Körper

Die Turnabteilung bietet unterschiedliche Kurse aus dem regulären Programm in den Sommermonaten für Mitglieder an, für sie und externe Interessierte hat Kunter nun kurzerhand den Hula-Hoop-Kurs eingerichtet. „Ich hatte als Kind mit dem Reifen trainiert, aber nun musste ich im Garten noch einmal neu üben“, sagt die Burgdorferin. Das „hulern“, wie sie sagt, klappte schon bald gut. Sie lässt die Teilnehmerinnen aber nicht nur den Reifen kreisen, sondern setzt ihn als Turngerät ein. Während die Frauen auf dem Rasen sitzen, stärken sie die Bauchmuskulatur, indem sie die Beine anwinkeln und den Reifen hoch halten. Oder sie dehnen die seitliche Muskulatur, wenn sie den Reifen schräg in die Luft strecken.

Wieder und wieder wechselt Kunter von drehenden Reifen – mal schneller, mal langsamer, mal in die eine, mal in die andere Richtung – zu einer Turneinheit. Allein deshalb bezeichnet sie die Hula-Hoop-Runde als Ganzkörpertraining, komplettiert mit einer großen Prise Spaß. Diese Einschätzung teilt neben Borngräber auch Kirsten Brinkmann, die seit einem Jahr Hula-Hoop trainiert. Bis zum Kursbeginn täglich allein eine Stunde zu Hause, inzwischen in der Gruppe. „In der Gemeinschaft macht es einfach mehr Spaß“, sagt die Burgdorferin. Sie gehört noch nicht zu den TSV-Mitgliedern, kann sich aber vorstellen, nach dem Sommerkurs weiterzumachen. „Mir gefällt, dass ich Anleitungen für zu Hause bekomme“, sagt sie.

Teilnehmerinnen kennen Hula-Hoop aus der Kindheit

Joanne Sellemann hingegen trainiert bereits bei Kunter „Deep Work“. „Das gibt es im Sommer nicht, deshalb habe ich neben dem Intervalltraining auch Hula-Hoop ausgesucht“, sagt sie. Der Reifen fällt bei ihr kaum auf den Boden, auch wenn die Burgdorferin erst seit Kurzem dabei ist. „Mir hilft wohl das Tanzen“, sagt sie schmunzelnd. Für sie liege der größte Unterschied zu anderen Sport- und Turnarten darin, dass die Teilnehmerinnen fast die gesamte Zeit stehen, den Blickkontakt halten und zusammen lachen. „Ich habe das Gefühl, dass es dadurch mehr Gemeinsamkeit gibt“, sagt sie.

Trainerin Katja Kunter macht die Übungen vor, die Teilnehmerinnen so gut es geht nach. Quelle: privat

Für Kunter liegt die Besonderheit darin, dass viele Teilnehmerinnen so spontan und so begeistert dabei sind. „Das habe ich noch nie erlebt“, sagt sie. Unabhängig vom aktuellen Trainingsstand eint an jedem Abend: Jede der Frauen kennt den Hula-Hoop-Reifen noch aus der Kindheit.

Information: Interessierte können noch am Mittwoch, 18. und 25. August sowie 1. September, ab 19.15 Uhr am coronakonformen Training teilnehmen. Sie melden sich bei Trainerin Katja Kunter vor dem Beginn an. Der Kurs kostet 33 Euro für alle sechs Einheiten für Nichtmitglieder.

Von Antje Bismark