Burgdorf

Verletzungen am Fußgelenk und an der Schulter hat am Dienstagvormittag eine 78 Jahre alte Frau aus Burgdorf erlitten. Sie war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Blücherstraße unterwegs. Für sie völlig unvermittelt kam ein schwarzer Hund aus einem Hauseingang gelaufen und sprang gegen das Fahrrad, wie die Frau bei der Polizei aussagte. Dabei stürzte die 78-Jährige und verletzte sich, sodass sie anschließend einen Arzt aufsuchen musste.

Den alarmierten Polizeibeamten ist der Halter des schwarzen Hundes bekannt, wie die Sprecherin sagte. Ihren Angaben zufolge dauern die Ermittlungen an.

Von Antje Bismark