Die Wiedersehensfreude ist riesig: Nach ausgiebigem Beschnüffeln und Schwanzwedeln tollen große und kleine Hunde munter gemeinsam durch den Stadtpark. Doch nicht nur die Hunde, auch ihre Frauchen genießen es, endlich wieder gemeinsam spazieren zu gehen und sich austauschen zu können. Seit März hatte der Hundespaziergang des Vereins Bürger für Bürger wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Im Zuge der jüngsten Lockerungsmaßnahmen fiel die Entscheidung, das seit Jahren existierende Angebot wieder anlaufen zu lassen.

„Wir sind doch im Freien und können problemlos Abstand halten“, sagt Koordinatorin Brigitte Sturm und blickt gerührt auf die muntere Meute. „Ist das nicht toll?“ Sie habe nicht damit gerechnet, dass gleich wieder so viele dabei sein würden. Auch wenn bei zwischenzeitlichen Telefonaten und Whatsapp-Nachrichten klar gewesen sei: Der Treff und die damit einhergehenden sozialen Kontakte fehlten vielen. Die Teilnehmerinnen kommen nicht nur aus Burgdorf. „Ich habe früher hier gewohnt, bin aber nach Isernhagen umgezogen“, sagt Irene von Szalghary. Von dort aus komme sie dennoch gerne nach Burgdorf für das Angebot. Weil die Runde so nett sei.

Neuzugang Abby wird gleich integriert

Dass es wieder losgehen sollte mit den regelmäßigen gemeinsamen Gassirunden, hatten indes gar nicht alle mitbekommen. „Wir hatten uns hier zufällig verabredet“, sagten zwei Frauen aus dem Trüppchen. „Aber so ist es natürlich noch viel besser.“ Neuzugang Abby, ein Australischer Doodle, wurde gleich freundlich begrüßt. „Ich habe davon in der Zeitung gelesen“, sagt Besitzerin Kathrin Helm. „Vielleicht lernen wir so ja noch andere Ecken kennen. Man selbst läuft ja eigentlich immer die gleiche Runde. “ Auch ihre Tochter Carlotta war dabei beim tierischen Familienausflug.

Hunde besuchen Senioren in Heimen

„Endlich noch ein großer Hund, so etwas fehlt uns“, sagt Riquette Witt. Sie gehört mit ihrer Hündin Lilly zum harten Kern der Hundespaziergänger – und auch zum Kreis der Hundebesitzer, die mit ihren Hunden älteren Menschen in Senioreneinrichtungen in Burgdorf und Uetze besuchen. „Lilly ist unser Artist und macht Kunststücke“, sagt Koordinatorin Sturm. „Meine Holli ist zum Streicheln da.“ Eigentlich. Denn das Angebot des Besuchsdienstes auf vier Pfoten bei den Senioren werde in der gewohnten Form wohl noch einige Zeit lang nicht möglich sein. „Das ist sehr schade“, sagt Sturm. Doch vielleicht lässt sich ja auch da eine kontaktfreie Möglichkeit finden. „Der Pflegedienst Schmidtke hat auf jeden Fall schon wieder Kontakt zu uns aufgenommen“, sagt Sturm.

Wer Lust bekommen hat, selbst einmal mit seinem Vierbeiner beim Hundespaziergang mitzumachen: Treffen ist an jedem ersten Montag im Monat um 15.30 Uhr. Und zwar am Eingang zum Stadtpark am Tiefenwiesenweg, neben den Stadtwerken. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

