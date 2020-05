Burgdorf

Ungeachtet der miserablen Finanzsituation, in der sich die Stadt befindet, soll Burgdorf eine neue Großsporthalle mit vier Spielfeldern und Tribüne bekommen. So wollen es eine Mehrheit der Schul- sowie die Baupolitiker im Rat. Die Halle soll in der Nordstadt stehen, und zwar neben dem geplanten IGS-Neubau gegenüber der Keksfabrik Parlasca. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 13 Millionen Euro.

Das Thema Sporthallen-Neubau beschäftigt die Kommunalpolitiker seit Monaten. Ursprünglich hatte die Stadt eine Drei-Feld-Halle bauen wollen. Sie hätte 3,6 Millionen Euro kosten sollen, bevor der anhaltende Boom am Bau die Kosten auf 6,5 Millionen hochschraubte. Weil die Architekten drei Felder allerdings als nicht bedarfsgerecht für die IGS beurteilten und die Schule selbst sogar fünf Felder als notwendig erachtet, verdichteten sich die Pläne für eine Vier-Feld-Halle. Zuletzt reicherte Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) diese Variante um den Vorschlag an, die Halle mit einer Tribüne für 400 Zuschauer fit zu machen für etwaige Großsportereignisse und Burgdorfs Handball-Asse, die bislang in der Südstadt trainieren und Spiele austragen.

Stadt schätzt die Kosten auf rund 13 Millionen Euro

Am Dienstagabend trafen die Kommunalpolitiker nun eine Vorentscheidung, die der Rat noch bestätigen muss. Die neue Sporthalle soll nicht mehr nur der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule mit ihren später einmal mehr als 1000 Schülern zur Verfügung stehen. Auch die Vereine sollen dort künftig eine sportliche Heimat finden. Die Stadt taxiert die Kosten zwischen 12,35 und 14,08 Millionen Euro.

Die teure Investition ist der CDU/FDP-Ratsgruppe nicht geheuer, und zwar nicht nur, weil sie sich von Beginn an entschieden gegen die IGS-Gründung, später gegen den IGS-Neubau und die Einrichtung einer Oberstufe positionierte. Noch vor wenigen Wochen forderte FDP-Parteichef Mario Gawlik öffentlich auf Facebook, auf den IGS-Neubau zu verzichten. Klaus Köneke ( CDU), Sprecher der gemeinsamen Ratsgruppe, schlug am Dienstag vor, auf den Bau einer Oberstufe in der Nordstadt zu verzichten und damit fünf Millionen Euro einzusparen. Die älteren Schüler könnten ebenso gut am angestammten IGS-Standort Im Langen Mühlenfeld Unterricht erhalten und dort die vorhandene Sporthalle benutzen. Dann wäre es auch möglich, die Halle neben dem Neubau auf zwei Spielfelder abzuspecken. Das helfe, weitere Kosten einzusparen.

Auch Eltern und Lehrer lehnen Sparvorschläge ab

Durchsetzen konnten sich Christdemokraten und Liberale auch mit Unterstützung des AfD-Mannes Jens Braun nicht – und zwar weder im Schulausschuss noch im Bauausschuss. In beiden Gremien, die gemeinsam berieten, aber getrennt abstimmten, scheiterten die Sparvorschläge jeweils an der Ratsmehrheit von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS. Auch Eltern- und Lehrervertreter konnten dem CDU/FDP-Vorstoß nichts abgewinnen. Die CDU musste sich von Schulpolitikerin Christiane Gersemann sogar den Vorwurf gefallen lassen, sie lasse ihren eigenen Bürgermeister im Regen stehen. Pollehn selbst schwieg vielsagend.

WGS-Ratsherr Kurt-Ulrich Schulz bezeichnete die Sparvorschläge gar als rückwärtsgewandt. Ex-Bürgermeisterkandiat Matthias Paul ( SPD) unterstellte, dass CDU und FDP ihren „ideologisch geführten Kampf gegen die IGS“ munter weiterführten, „wenn sie jetzt einen IGS-Torso vorschlagen, der für mehr als die Hälfte aller Burgdorfer Schüler schwierige Lernbedingungen schafft“. Gesamtschulleiterin Saskia van Waveren-Matschke zeigte sich nach der Abstimmung erleichtert über das Ergebnis.

Von Joachim Dege