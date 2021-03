Burgdorf

Wie wünschen sich die Burgdorfer ihre Innenstadt? Was braucht es, um diese zukunftsfähig zu machen? Viele Ideen sind gefragt, und auch die Bürger sollen mitreden: Sie können sich in drei Workshops einbringen, zu denen die Stadt für die kommende Woche einlädt. Diese sind der zweite Teil der Bürgerbeteiligung, die eine Voraussetzung für die Aufnahme der Stadt in das Städtebau-Förderprogramm des Landes Niedersachsen ist. In den professionell moderierten Workshops soll es um die Themen Aufenthaltsqualität, Wohnen und Handel sowie Mobilität gehen.

Die Stadt will vom Land Fördermittel erhalten, um bauliche Schwächen der Innenstadt zu beheben und die City so umzugestalten, dass sie Herausforderungen wie etwa dem schnell wachsenden Onlinehandel und dem unter Klimaschutzgesichtspunkten gebotenen Mobilitätswandel gewachsen ist. Dazu hat die Stadt das Stadtplanungsbüro plan-WerkStadt ins Boot geholt. Es hat bereits den Gebäudebestand erhoben und fotografiert. Den Antrag auf die Aufnahme ins Städtebauförderprogramm muss die Stadt bis Ende Mai einreichen.

In zwei Runden erhalten die Burgdorfer nun Gelegenheit, bei der Frage mitzureden, in welche Richtung sich ihre Innenstadt entwickeln soll. In Runde eins konnten Bürger im Februar auf der Internetplattform Padlet, einer Art digitaler Pinnwand, Hinweise und Vorschläge für die zukünftige Stadtentwicklung einreichen. Die Ergebnisse bilden die Gesprächsbasis für die drei nun folgenden Onlineworkshops, bei der Teilnehmer in Echtzeit miteinander diskutieren können. Dafür ist ab sofort eine Anmeldung möglich per E-Mail an burgdorf@plan-werkstadt.de.

Bürger können zu drei Themenbereichen diskutieren

Für die Workshops und eine vorgeschaltete Einführung setzt die Stadt das Videochatprogramm Zoom ein. Wer sich anmeldet, erhält einen Zugangslink zugesandt. Bei der Einführung am Montag, 15. März, 18 bis 19 Uhr, erläutern Fachleute interessierten Bürgern online, worum genau es bei der Städtebauförderung geht und was die Workshops bezwecken.

# Workshop 1 am Dienstag, 16. März, beschäftigt sich von 18 bis 19 Uhr mit dem öffentlichen Raum und seiner Aufenthaltsqualität. Insbesondere geht es darum, wie wichtig Grün- und Freiflächen sowie der öffentliche Straßenraum für das Funktionieren der Innenstadt sind.

# Workshop 2 am Mittwoch, 17. März, geht von 18 bis 19 Uhr der Frage nach, wie die Innenstadt als ein lebendiges Zentrum erhalten und die bestehende Mischung aus Wohnen, Einzelhandel und Erlebnis gestärkt werden kann.

# Workshop 3 am Donnerstag, 18. März, legt von 18 bis 19 Uhr den Fokus auf den Verkehr in der Innenstadt – und wie dieser neu geordnet werden kann.

Das wünschen sich Jugendliche für die Stadtentwicklung Den jungen Burgdorfern hat die Verwaltung im ersten Schritt der Bürgerbeteiligung einen besonderen Raum ermöglicht, um ihre Ideen für die Stadtentwicklung einmal zu entwickeln und aufzuschreiben. Das stößt bei Teilnehmern in der Ideensammlung auf Kritik, die ein Drittel der Bevölkerung benachteiligt sehen. Zu Unrecht, wie die Stadt in einer Stellungnahme schreibt: „Unsere Erfahrungen in vielen ähnlich gelagerten Projekten besagen, dass Partizipationsverfahren sehr häufig von der Generation 55 plus getragen werden. Diese Gruppe muss also aus unserer Sicht nicht noch gesondert zur Teilnahme motiviert werden. Die junge Generation ist dagegen immer völlig unterrepräsentiert, so dass wir sie gerne besonders ansprechen möchten.“ Und die Jugendlichen nutzen das Angebot gern, wie in einer ersten Zusammenfassung zu sehen ist. Ihr größter Wunsch: ein Skatepark mit mehr Platz und Elementen, einer Beleuchtung, die auch abendliches Skaten ermöglicht. Aber auch einen weiteren Basketballplatz und die Möglichkeit, BMX oder Mountainbike zu fahren, vermissen die jungen Burgdorfer – ebenso wie Bänke im Freien, auf denen sie sitzen und quatschen können. Wichtig ist ihnen zudem ein weiterer Punkt: Sie können sich vorstellen, auch nach der Schule in Burgdorf zu leben, wenn es bezahlbaren Wohnraum gibt. Das Thema fehlende Wohnungen findet einen eigenen Platz im ersten Beteiligungsverfahren, ebenso wie Klimaschutz, Stadtgrün und Freiräume. Alle Anregungen der Bürgerinnen und Bürger finden Sie hier. bis

Von Joachim Dege