Ein Eis auf die Hand, eine Zeitschrift zum Rätseln am Wochenende, ein frischer Kaffee auf dem Weg zur Arbeit: Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, weshalb Otzer sich auf den Weg zu ihrem Kiosk machen oder Autofahrer beim Passieren des Dorfes stoppen. Noch. Denn Inhaber Ilias Tomen plant den Ausstieg aus dem Geschäft – weil ihm die Zeit für seine beiden Kinder fehlt.

Image gehörig aufpoliert

„Ich fange morgens gegen 6 Uhr an“, sagt er. Dann koche er Kaffee, bereite Brötchen vor, sortiere Zeitungen. Und schon kurze Zeit später kommen die Kunden auf dem Weg zur Arbeit. „Mein Kaffee ist immer gut, das wissen viele und halten deshalb an“, sagt der Otzer, der den Kiosk 2006 zunächst als Pächter übernommen hatte und ihn 2015 kaufte. „Als Ilias hier anfing, hatte der Kiosk ein ganz schlechtes Image“, sagt Jessica Prieß, die als gebürtige Otzerin noch immer in der Nachbarschaft lebt. Sie wie viele Gleichaltrige können sich nicht vorstellen, dass der kleine Laden einmal der Vergangenheit angehören könnte.

Kiosk befindet sich in der ehemaligen Stellmacherei

Ganz früher, erzählt Prieß, habe sich in dem Gebäude eine Stellmacherei befunden, in der hölzerne Wagenräder gefertigt oder repariert wurden. In den Sechzigerjahren öffnete dann die Trinkhalle. „Und der Name war Programm, hierher kamen wirklich sehr viele nur zum Trinken“, erinnert sie sich. Tomen änderte das Konzept, baute einen kleinen Vorgarten mit Palmen, bunter Beleuchtung und 25 Sitzen. Im Gebäude befindet sich ein kleiner Raum, in dem 16 Gäste Platz nehmen können. „Wenn Radfahrer anrufen oder auch die Jäger, dann richte ich dort einen Imbiss mit Brötchen und Getränken her“, sagt Tomen, der auch Tag für Tag die Pakete des Onlinehandels für die Otzer annimmt oder sie retour schickt. Sie stapeln sich im Verkaufsraum – sichtbares Zeichen dafür, wie wichtig die Anlaufstelle für viele geworden ist.

Einkünfte reichen nicht für einen Angestellten

Bis 20 Uhr öffnet er im Sommer – eigentlich. „Wenn viel los ist, dann wird es später“, schiebt Tomen schmunzelnd hinterher. Sein Herz schlägt für den Laden, und doch muss er jetzt feststellen, dass Enthusiasmus allein nicht ausreicht. „Die Einkünfte reichen, um meine Familie zu ernähren, aber nicht für einen Angestellten“, sagt er mit Bedauern. Denn er bräuchte jetzt einen Mitarbeiter, weil seine vier und acht Jahre alten Kinder gern mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen wollen.

Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig

„Natürlich möchte ich mal mit ihnen auf den Fußballplatz gehen oder auch selbst mal spielen“, sagt Tomen. Doch sobald er den Kiosk für einen Tag schließe, gebe es Protest von den Kunden. „Sie haben sich daran gewöhnt, dass immer geöffnet ist“, bestätigt Prieß. Als erste Reaktion auf die Wünsche seiner Kinder schließt der Kioskbetreiber ab sofort immer sonntags, als nächstes möchte er das Geschäft verpachten. Er selbst habe einen neuen, festen Job mit geregelten Arbeitszeiten. „Und sogar 30 Tage Urlaub“, sagt er. Doch die Suche nach einem Nachfolger gestalte sich schwierig. „Dabei hat der Standort durchaus Potenzial“, sagt Prieß.

Gastronomie könnte ausgebaut werden

Sie könnte sich Gastronomie mit einfachen Gerichten wie Currywurst und Pommes frites unter dem Motto „Alte Stellmacherei“ vorstellen, die den Fensterverkauf des Kiosks unterstützt. Aus ihrer Sicht liegt darin ein Vorteil für Otze: „Wenn die Butter am Wochenende nicht mehr reicht oder wir kurzfristig ein Geschenk benötigen, dann können wir uns damit eindecken.“ Allerdings müsste der neue Betreiben erst in eine Küche investieren – dann könnte er aber auch möglicherweise Teilzeitkräfte beschäftigen und bezahlen. Und vor allem wünscht sich Prieß mehr Unterstützung durch die Otzer: „Der Ortsrat könnte hier mal tagen, auch Vereine sollten sich treffen. Dann wird der Kiosk noch bekannter.“

