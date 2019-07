Burgdorf

Das Kind erbricht am Morgen, die Mutter aber muss als Ärztin die vereinbarten Operationstermine der Patienten einhalten; oder der Vater befindet sich auf einer Dienstreise, die Mutter steht nach der Arbeit in einer Vollsperrung auf der Autobahn; oder die Erzieher sind krank und eine Kita schließt kurzfristig – immer müssen Eltern schnell eine Lösung für die Betreuung finden, denn in allen drei Fällen leben Angehörige oder Freunde nicht am Ort und können nicht helfen, den Nachwuchs zu betreuen. Situationen wie diese gehören für Fluxx-Projektleiterin Sabine Schrader und ihr Team zu Alltag.

36 Betreuer unterstützen die Familien im Notfall

„Wir unterstützen Familien in einer Betreuungskrise“, fasst sie ihre Aufgabe zusammen. Denn letztlich sei die viel zitierte Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Mammutaufgabe, die mitunter nur sehr schwer zu bewältigen sei. „Ich habe größten Respekt vor den Berufstätigen, die heute eine Familie gründen“, sagt sie. Deshalb stehen im Fluxx-Team qualifizierte Betreuer bereit, wenn Eltern akut eine Hilfe benötigen.

Dann können die Mütter und Väter die Fluxx-Hotline anrufen und kurzfristig die Betreuung in Anspruch nehmen – vorausgesetzt die Kommune gehört dem Verbund an. Dies ist in Burgdorf ab 1. August der Fall, wie Jugendamtsleiter Jens Niemann sagt. Insgesamt 36 Betreuer finden sich in der Fluxx-Kartei, sowohl in der Stadt Hannover als auch in der Region. Darunter sind Erzieher im Ruhestand ebenso wie Medizinische Fachangestellte oder Altenpfleger. „Noch suchen wir aber Betreuer“, sagt Schrader, nach deren Angaben die Ehrenamtlichen eine Aufwandsentschädigung erhalten. „Viele von ihnen unterstützen das Projekt, weil sie aus ihrer eigenen Biografie wissen, wie wichtig diese Hilfe ist.“

Stadt Burgdorf zahlt pro Kind und Jahr einen Euro

Die Eltern erfahren nach ihrem Anruf bei der Hotline, wer sie an dem Tag unterstützt. Der Betreuer kommt in die Wohnung und übernimmt so lange die Aufsicht über das Kind, bis Mutter oder Vater zurückkehren. „Wir ersetzen keine Regelbetreuung, sondern greifen tatsächlich nur ein, wenn es keine andere Lösung gibt“, betont Schrader. Gerade Alleinerziehende, so die Erfahrung, gerieten schnell an Grenzen. Deshalb setzt Fluxx die Eigenbeteiligung für Eltern auch gering an: Sie zahlen 5 Euro pro Betreuungsstunde, Azubis und Studenten 2 Euro. Mütter und Väter, deren kommunaler Arbeitgeber – also Stadtverwaltung Burgdorf oder Klinikum der Region Hannover – dem Fluxx-Verbund beigetreten sind, haben 3 Euro zu entrichten.

Betreut werden alle Kinder bis zum 13. Lebensjahr, wie Schrader sagt. Pro Kind zahlt die Kommune einen Euro im Jahr – das sind in Burgdorf gut 3300 Euro. „Wir haben 4000 Euro veranschlagt“, sagt Niemann mit Blick auf möglicherweise benötigte Finanzhilfen für Eltern. Für Christiane Gersemann, Vorsitzende des Ausschusses für Jugendhilfe und Familien, schließt Fluxx eine entscheidende Lücke, wenn die oft gut funktionierende Hilfe zwischen Großeltern, Freunden und Nachbarn nicht greift.

Information: Die Fachkräfte von Fluxx sind täglich von 6 bis 21 Uhr unter Telefon (0511) 16832110 erreichbar. Von 21 bis 6 Uhr nimmt die Feuerwehrleitstelle die Anrufe entgegen und leitet die Meldungen weiter, die Betreuungsanfragen werden ab 6 Uhr bearbeitet.

Von Antje Bismark