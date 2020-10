Burgdorf

Die Ehrenamtlichen im Freiwilligenzentrum bieten auch in dieser Woche ihre Unterstützung an. Am Montag, 12. Oktober, geben die Formularlotsen den Ratsuchenden von 18 bis 20 Uhr wichtige Tipps. Sie sind auch am Mittwoch, 14. Oktober, von 10 bis 12 Uhr erreichbar.

Telefonische Anmeldung im Burgdorfer Freiwilligenzentrum notwendig

Am Donnerstag, 15. Oktober, öffnet von 15 bis 18 Uhr das Reparatur-Café, in dem die Besitzer ihre defekten Geräte unter Anleitung instand setzen können. Den richtigen Umgang mit dem Handy vermitteln die Mitglieder vom Verein Bürger für Bürger am Freitag, 16. Oktober, von 15 bis 17 Uhr. Vor jedem Besuch im Freiwilligenzentrum müssen sich die Burgdorfer unter Telefon (0 51 36) 8 01 82 01 anmelden.

Von Antje Bismark