Burgdorf

Drei Gäste bittet die „Klartext“-Redaktion – ein Zusammenschluss von jungen Burgdorfern, die in Onlineshows Nachrichten und Kultur aus Burgdorf zeigen – am Wochenende, 7. und 8. August, aufs Sofa: Einmal mehr steht die Sommershow an, die die Ehrenamtlichen organisieren und für die sie dieses Mal den „Tagesschau“-Sprecher André Schünke, die Comedian Mirja Regensburg und Freschta Akbarzada, Teilnehmerin der TV-Castingshow „The Voice of Germany“, begrüßen. „Wir werden mit jedem von ihnen über ihre Erfahrungen während der Karriere sprechen und bereiten für jeden ein Spiel vor“, sagt „Klartext“-Sprecher Thorben Krull.

André Schünke spricht über die „Tagesschau“

Zunächst erwartet das Team am Sonnabend um 15 Uhr den „Tagesschau“-Sprecher, der naturgemäß über die bekannte Nachrichtensendung befragt wird. „Das wird sicherlich spannend, weil wir solche Informationen ja sonst nicht aus erster Hand bekommen“, sagt Krull. Wie bei den anderen Veranstaltungen können bis zu 80 Zuschauer in das temporäre Studio im JohnnyB. kommen und die Show live verfolgen. Parallel dazu überträgt die Redaktion einen Livestream, den Interessierte auf dem heimischen Sofa sehen können. Sie können zudem über einen Chat ihre Fragen an Schünke richten. „Die greifen wir gern auf und lassen sie direkt beantworten“, kündigt Krull an.

Mirja Regensburg zeigt am Sonnabend Teile aus ihrem Liveprogramm. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Mirja Regensburg zeigt Ausschnitte aus Liveprogramm

Um 20 Uhr gestaltet Regensburg das Programm, die während ihrer Deutschlandtournee einen Stopp an der Sorgenser Straße einlegen wird. „Sie zeigt einen Ausschnitt aus ihrem Soloprogramm“, verspricht Krull und betont zugleich, diese Stand-up-Einlage könne nur live im Studio oder im Livestream gesehen werden. „Wer sich später die Aufzeichnung anschaut, bekommt nur einen Zusammenschnitt“, sagt der Burgdorfer und hofft auf einen sehr abwechslungsreichen Abend, denn die Comedian muss nicht ein, sondern gleich zwei Spiele bestreiten.

Die Finalisten Erwin Kintop (von links), Claudia Emmanuela Santoso, Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada Und Lucas Rieger stehen nach dem Halbfinale der Castingshow „The Voice of Germany“ auf der Bühne. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Feschta Akbarzada singt drei ihrer Songs

Musikalisch geht es am Sonntag mit Akbarzada weiter, die bereits an den Fernsehshows „The Voice of Germany“ und „The Voice of Switzerland“ teilgenommen hat. Die Sängerin reise eigens aus Zürich an, sagt Krull und fügt hinzu, die Musikerin „hat eine unglaublich tolle Stimme“. Drei Songs werde sie in Burgdorf vorstellen – ehe auch sie sich einem Spiel stellen muss. „Wir brauchen für unsere Shows immer Menschen, die etwas aus ihrem Leben erzählen können, und das ist bei allen dreien der Fall“, sagt er. Es sei aber auch klar, dass die Redaktion mit kleinem Budget eben weder Kai Pflaume noch Thomas Gottschalk einladen könne.

Der Eintritt zu jeder etwa einstündigen Show kostet 5 Euro, Tickets gibt es ausschließlich über die Homepage der „Klartext“-Redaktion unter www.show-klartext.de. Besucher müssen die geltenden Corona-Auflagen einhalten, so besteht eine Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Von zu Hause aus sehen Zuschauer die Shows im Youtube-Livestream auf dem Kanal „Klartext! - Charmant auf den Punkt gebracht“.

Von Antje Bismark