Droiden, Rebellen, Ewoks, Stormtrooper, Jedis, Wookies und Kopfgeldjäger haben das Burgdorfer Stadtmuseum übernommen. In dessen Vitrinen tobt derzeit der Sternenkrieg. Selbst, wer sich nicht so genau auskennt in der berühmten „weit, weit entfernten Galaxis“ der Star-Wars-Saga, wird seine helle Freude haben an den „Raumschiffwelten“, die die Escheder Sammlerfamilie Lange bekannten Szenen aus den neun Kinofilmen detailgetreu nachempfunden hat.

Vieles, was in der aktuellen Ausstellung „Raumschiffwelten" im Stadtmuseum in Burgdorf zu bewundern ist, werden Lego-Fans in keinem Laden finden. Die Raritäten und Sammlerstücke können Sammlerherzen höher schlagen lassen.

Im Jahr 1999 kamen zum Kinostart von „ Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ die ersten „ Star Wars“-Lego-Sets heraus. Um die 400 Sets sind es bis heute. Manche sind für normal-sterbliche Fans kaum erschwinglich, wie das bekannteste der Raumschiffe, der Ultimate Millenium Falcon mit 7541 Teilen, oder der Todesstern. Einige sind, weil nicht mehr im Handel erhältlich, längst kostspielige Sammlerstücke. Oder Raritäten von Anfang an, die nur auf Spezialmessen zu haben waren.

Spannend für Lego-Historiker

Von allem bietet die Schau reichlich: Rund 350 Sets mit zahlreichen fantasievollen Ergänzungen und zusätzlichen Figuren sind nebst Filmaufstellern zu bewundern. Besucher sind auf Augenhöhe mit Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda & Co. Kein Wunder, wenn die Herzen von kleinen und großen Kennern beim Rundgang schneller schlagen.

Ein Porg, Yoda und R2-D2 als UCS-Modelle – je älter, desto teurer, das bewahrheitet sich auch für diese Sammlerstücke. Quelle: Lauber

„So etwas sieht man sonst nur auf Bildern und in Videos“, begeisterte sich am Eröffnungswochenende der zehnjährige Edgar aus Hannover, der selbst diverse Sets sein Eigen nennt und sich das Lego-Star-Wars-Universum auch aus Büchern und dem Internet erschließt. Aber dreidimensional und ganz aus der Nähe ist der Krieg zwischen der dunklen und der hellen Seite der Macht natürlich eindrucksvoller. Und historisch hochspannend: „Dass man hier vergleichen kann, wie sich die Modelle von alt zu neu entwickelt haben, finde ich toll“, lobte der Lego-Enthusiast die komplett ausgestellten Modellreihen diverser Raumschiffe wie des X-Wing-Sternenjägers oder der Slave 1. Auch für die Detailverliebtheit, mit der eine Schlacht auf dem Ewok-Stern Endor in Szene gesetzt worden ist, findet der Schüler lobende Worte.

Bei den Langes ist Sammeln und Bauen Teamwork

Sammlerfamilie Lange aus Eschede hat das Lob verdient. 200 Stunden Vorbereitungs- und 50 Stunden Aufbauzeit im Museum hat sie in die Burgdorfer Schau investiert. „Wir sind ein Team“, sagt Architekt Christian Lange, dessen Leidenschaft für die bunten Steine 1970 geweckt wurde. Heute besitzt er eine der bedeutendsten Lego-Sammlungen in Deutschland und betreibt die Homepage bausteinwelten.de. Ehefrau Andrea, von Beruf Erzieherin, hat sich auf Modularhäuser spezialisiert, Schwiegertochter und Betriebswirtin Andrea sammelt Lego Princess. Johannes Lange bekennt sich, was die Lego-Star-Wars-Serie angeht, dazu, „unter Vollständigkeitszwang“ zu stehen, seit er nach einer pubertätsbedingten Pause richtig mit dem Sammeln begonnen hat. Selbstironisch merkt der orthopädische Schuhmachermeister an, das Hobby sei bei ihm wohl „etwas eskaliert“.

Gut so für die Ausstellung „Raumschiffwelten aus Lego-Bausteinen − Stein auf Stein aus der Sammlung Lange“ , die noch bis zum Sonntag, 8. November, im Stadtmuseum an der Schmiedestraße 6 zu sehen ist.

Geöffnet ist die Ausstellung bei freiem Eintritt immer sonntags von 14 bis 17 Uhr. Bei der Kunstmeile am 6. September öffnet das Museum von 12 bis 18 Uhr, zum Region-Entdeckertag am 13. September von 11 bis 17 Uhr. Für Besucher ab sechs Jahren besteht Maskenpflicht.

Von Martin Lauber