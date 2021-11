Burgdorf

Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV), der im Auftrag der Stadt Burgdorf das Stadtmuseum an der Schmiedestraße und die KulturWerkStadt an der Poststraße bespielt, führt angesichts steigender Infektionszahlen die 2-G-Regel ein. Wer ab Sonntag, 14. November, eine der beiden Einrichtungen besuchen will, muss also entweder vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sein, teilt der VVV mit. Bislang galt für beide Häuser die 3-G-Regel, die auch tagesaktuell negativ getesteten Menschen den Besuch erlaubte.

Die neue Regelung gelte für alle Besucher, die älter als 18 Jahre sind. Für alle gelte weiterhin eine Registrierungspflicht, um gegebenenfalls eine Nachverfolgung von Kontakten zu ermöglichen. Jugendliche von 14 bis einschließlich 18 Jahren müssten als einzige Zugangsvoraussetzung eine medizinische Maske tragen. Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren benötigten nur eine einfache Alltagsmaske. Kinder unter sechs Jahren seien von der Maskenpflicht befreit, heißt es in einer Mitteilung des VVV.

Das Stadtmuseum und die KulturWerkStadt sind zurzeit sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im Stadtmuseum startet am 14. November ein Mitmach- und Erlebnismuseum für Kinder. Die KulturWerkStadt zeigt aktuell eine Ausstellung mit Cartoons der Weimarer Künstlerin Renate Alf. Diese karikiert in ihren Bildern den Alltag von Kindern und Betreuungskräften in Kindergärten.

Von Joachim Dege