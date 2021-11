Burgdorf

Seit Tagen zieht sich die Schlange vor dem Impfzentrum im Rathaus I von der Marktstraße durch die Rathausstraße: Der Andrang nach einer Erst- oder Zweitimpfung oder dem Booster lässt nicht nach, sondern hat sich nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel auf hohem Niveau eingependelt. Demnach versorgt das Impfteam an jedem Tag durchschnittlich 210 Frauen und Männer mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Damit hat sich die ursprünglich geplante Zahl mehr als verdoppelt.

Auf diese Nachfrage reagiert jetzt die Stadt Burgdorf, wie Bürgermeister Armin Pollehn sagt. Seinen Angaben zufolge hat die Verwaltung in Absprache mit der Region Hannover und der Johanniter-Unfallhilfe, dessen Team dort impft, die geplante Schließung am 3. Dezember aufgehoben. „Es gibt jetzt keinen Termin mehr, zu dem wir das Angebot einstellen werden“, sagt Pollehn. Vielmehr sehe die Stadt den großen Bedarf, auf den alle Beteiligten nun mit der Entscheidung reagieren. Das Impfzentrum an der Marktstraße 55 öffnet weiterhin montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Derzeit prüfen die Partner, ob auch eine Öffnung am Wochenende möglich ist, wie der Bürgermeister sagt.

Impfteam kommt in die Paulus-Gemeinde

Wegen des Starts der Lichtwochen am Freitag, 26. November, schließt das Impfzentrum bereits um 15 Uhr, teilt die Verwaltung mit. An diesem Tag kommt allerdings ein zweites mobiles Impfteam der Region in die Stadt: Es ist von 9 bis 17 Uhr in den Räumen der Paulus-Gemeinde am Berliner Ring zu erreichen.

3-G-Regel gilt ab sofort bei politischen Sitzungen

Unterdessen reagiert die Stadt auf die hohe Inzidenz auch an anderer Stelle: Alle politischen Sitzungen finden ab sofort unter der 3-G-Regel statt, wie Stadtsprecherin Julia Götze sagt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen den Nachweis vorzeigen, dass sie geimpft oder genesen sind. Alle anderen benötigen einen tagesaktuellen negativen Test, ein Selbsttest reicht nicht aus. „Wenn sich die Zahlen weiterhin so rasant entwickeln, werden wir sicherlich über die Einführung von 2G reden“, sagt Pollehn und fügt hinzu, dass sich der Verwaltungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung bereits mit dem Thema beschäftigt hat.

Von Antje Bismark