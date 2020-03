Ehlershausen

Nur eine Notversorgung können die beiden Allgemeinmediziner Hermann Stünkel und Jürgen Dehning aus Ehlershausen ihren Patienten noch bieten: Dehnung musste seine Praxis aus Quarantänegründen schließen, nachdem ein Patient positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Bis einschließlich Freitag, 28. März, entfällt deshalb die Sprechstunde.

Diese hatte nach der kurzfristigen Schließung der Mediziner Hermann Stünkel übernommen. „Wir vertreten uns wechselseitig und sprechen dies auch ab“, sagt er. Gleichwohl lasse sich diese Regelung in der jetzigen Situation nicht aufrecht erhalten. Denn eigentlich steht für Stünkel und sein Team ab der nächsten Woche der geplante Urlaub an. Dieser entfalle zwar wegen der beschränkten Reisemöglichkeiten, aber: „Bei mir arbeiten vier Teilzeitkräfte, von denen eine wegen der Kinderbetreuung und eine zweite wegen einer Erkrankung ausfällt.“ Mit zwei Beschäftigten lasse sich die Praxis nicht organisieren, erst recht nicht mit der Vertretung des Kollegen.

Ab Montag ist Arztpraxis nur telefonisch erreichbar

Deshalb behandelt Stünkel an diesem Freitag, 21. März, die Patienten ein letztes Mal in diesem Monat persönlich in der Praxis: Danach wechselt der Mediziner in den Telefonmodus. Wer ein Rezept benötige, erhalte dieses nach einem entsprechenden Anruf. „Unsere Patienten haben sich schon wegen des geplanten Urlaubs eingestellt, die anderen müssen sich dann melden.“ Er und seine Mitarbeiterinnen würden zudem bei einem Corona-Verdachtsfall beraten, aber selbst keine Abstriche nehmen. „Wir nehmen die Daten auf und melden sie an das zuständige DRK“, beschreibt Stünkel das Prozedere. Entweder die Betroffenen müssten selbst die Drive-In-Teststation ansteuern oder – wenn sie nicht mehr fahrfähig seien – die DRK-Fahrbereitschaft nutzen. In jedem Fall, betont der Arzt, sollten die Ehlershausener anrufen und nicht persönlich vorbeischauen.

Wer beispielsweise an einem normalen Infekt erkrankt, müsse ebenfalls am Telefon Kontakt aufnehmen. Er erhalte dann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt. Bei schwerwiegenden Erkrankungen sollten sich Patienten an eine andere Praxis in umliegenden Ortschaften oder das nächstgelegene Krankenhaus wenden.

Ab Freitag, 28. März, sind Stünkel und sein Team dann auch nicht mehr telefonisch erreichbar: „Wir müssen die Abrechnungen zum Quartalsende erstellen, da können wir keine Beratung mehr übernehmen“, sagt er.

Von Antje Bismark