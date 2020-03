Die räumliche Enge in ihren Wohnungen und die drohende existenzielle Not führen in vielen Familien zu Konflikten im häuslichen Bereich, fürchtet Heike Arnoldt, Lehrerin der Förderschule Am Wasserwerk Burgdor/Uetze. Sie und ihre Kollegen halten den Kontakt zu den Schülern, wünschen sich aber mehr Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse.