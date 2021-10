Otze

In der Gartenkolonie Erholung am Meerfeld in Otze ist am Freitagnachmittag eine Gartenlaube teilweise ausgebrannt. Einsatzleiter Jan Bertke sprach nach Abschluss der Lösch- und Aufräumarbeiten von einem noch nicht bezifferbaren, aber erheblichen Schaden, den das Feuer angerichtet habe. Zeugen hatten den Brand um 14.37 Uhr gemeldet. 23 Feuerwehrleute aus Otze und Weferlingen machten sich auf den Weg. Unter Atemschutz gelang es ihnen, die Flammen binnen einer Viertelstunde unter Kontrolle zu bringen. Die Aufräumarbeiten, bei der die Einsatzkräfte die Holzdachkonstruktion mit Äxten öffnen mussten, nahmen eine weitere Stunde in Anspruch. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von Joachim Dege