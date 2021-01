Burgdorf

Am Montag ist die Notbetreuung auch in Burgdorfs Kindertagesstätten angelaufen. Am Dienstag waren in den städtischen Einrichtungen laut Stadt 148 Kinder angemeldet. Dem stehen rechnerisch 444 Notgruppenplätze gegenüber. Laut Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen dürfen maximal 50 Prozent aller Plätze belegt werden, also maximal acht pro Krippengruppe, höchstens 13 pro Kindergartengruppe und nicht mehr als zehn beziehungsweise sechs pro Hortgruppe.

Allerdings könnten je nach räumlichen, personellen und organisatorischen Kapazitäten auch mehr Kinder betreut werden, sagt Stadtsprecher Sebastian Kattler. 17 Erzieherinnen waren am Mittwoch infolge von Krankheit oder Quarantäne nicht im Dienst. Der Hort in der Weststadt ist deshalb aktuell geschlossen. Die Kita Südstern kann zurzeit nur eine Hortgruppe betreuen. Betreut werden können Kinder mit mindestens einem berufstätigen Elternteil in einem Berufszweig von öffentlichem Interesse: also Einzelhandel, Energie- und Wasserversorgung, Informationstechnik, Finanzen, Verkehr und Medien. Auch Kinder mit Sprachförderbedarf und solche, die im nächsten Schuljahr in die Schule kommen, können angemeldet werden.

Notbetreuung in städtischen Kitas ist kostenpflichtig

Eine Härtefallregelung ermöglicht auch Kindern den Besuch in einer Notbetreuungsgruppe, bei denen das Jugendamt das Kindeswohl gefährdet sieht. Das ist ebenso bei solchen der Fall, bei denen einem Elternteil ansonsten bei Kündigung ein erheblicher Verdienstausfall droht. Für alle gilt: Es müssen erst alle anderen Betreuungsmöglichkeiten ausgeschöpft sein. Wegen der coronabedingten Einschränkungen erhebt die Stadt Burgdorf für den Januar keine Kita-Gebühren. Die Notbetreuung indessen ist kostenpflichtig.

„Wir kommen in den drei Burgdorfer Einrichtungen mit den zur Verfügung stehenden Plätzen gut hin“, sagt Birgit Meinig, pädagogische Leiterin der Kindertagesstätten im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Burgdorf. Die Eltern seien sehr verantwortungsvoll und schöpften alle anderen Möglichkeiten aus. „Sie tun mir schon leid, denn die Situation ist für Familien alles andere als einfach.“

Kirchen-Kitas kümmern sich auch um Daheimgebliebene

Um den Kontakt auch zu denjenigen Kindern zu halten, die die Notbetreuung nicht besuchen, würden sich die Einrichtungen wie schon im ersten Lockdown im Frühjahr etwas einfallen lassen, versichert Meinig. Allerdings sei das dieses Mal schwieriger, weil mehr Personal für die Betreuung in den Einrichtungen gebraucht werde.

„Von der Kita Pusteblume weiß ich bereits, dass die Mitarbeiterinnen wieder Videos gedreht haben, die die Daheimbleibenden über eine Cloud abrufen können“, berichtet Meinig. So würden die Kinder zu Hause etwa mittels Vorlesen von Bilderbüchern und Singen von Liedern zumindest ein Stück weit in den Kindergartentag eingebunden. „Kinder brauchen soziale Kontakte“, sagt Meinig. „Was die Einschränkungen mit den Kindern gemacht haben, werden wir uns später anschauen müssen.“

Von Sandra Köhler