Burgdorf

Seit vergangenen Freitag ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in der Stadt Burgdorf um weitere drei auf 1125 seit Pandemie-Ausbruch gestiegen. In der Folge meldet das Gesundheitsamt der Region am Montag, 2. August, auch einen Wiederanstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt aktuell bei 9,5 (Freitag: 3,2).

Betroffen ist auch die Kita Südstern, dort ist in einer Gruppe ein Corona-Fall aufgetreten. Daraufhin hat die Kita-Leitung die Eltern angewiesen, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Auch die Mitarbeiter der Gruppe dürfen nicht in die Kita kommen, in der zurzeit der normale Regelbetrieb läuft.

So sieht es bei den Nachbarn aus

Mit einer Inzidenz von 9,5 ist Burgdorf eine der sechs Regionskommunen, in denen der Wert noch unter 10 liegt – darunter sind auch Burgdorfs Nachbarkommunen Burgwedel mit 4,8 und Isernhagen mit 4,0. In Lehrte sind die Infektionszahlen hingegen weiter gestiegen. Fünf weitere Lehrter wurden seit Freitag positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Inzidenz stieg übers Wochenende auf 22,2 (Freitag: 17,8). Für Uetze wird wie bereits am Freitag ein Wert von 19,4 gemeldet. Regionsweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag bei 26,5 (Freitag: 28,5).

Nach wie vor gilt: Nur mit Anmeldung ins Rathaus

Trotz einer Inzidenz von weniger als 10 dürfen Besucher die Rathäuser der Stadt Burgdorf nur mit vorheriger Anmeldung betreten. Ein Bürger aus Steinwedel hatte sich gewundert, dass ihn die Mitarbeiter des Ordnungsamts an der Schloßstraße 5 nicht in ihre Büros gelassen haben, obwohl eine medizinische Maske getragen habe. Erst habe er auf dem öffentlichen Flur, der auch zu einer Arztpraxis führt, auf den Mitarbeiter warten müssen, berichtet der Mann. Dieser sei dann herausgekommen und habe die Angelegenheit mit ihm auf dem Flur erörtert.

Maskenpflicht für Besuchers

Wie die Stadt dazu auf Anfrage mitteilt, ist die Eingangstür zu den Räumen des Ordnungsamts an der Schloßstraße geschlossen. Die Bürger können klingen, dann öffnet ein Mitarbeiter die Tür und fragt nach dem Anliegen. „Kleine Anliegen – ohne vorherige Terminabspache – werden an der Tür abgearbeitet“, erläutert Rathaussprecher Sebastian Kattler. Unter kleine Anlegenheiten fallen die Entgegennahme von Anträgen, Schadensmeldungen an Parkscheinautomaten, aber auch kleine Beschwerden über Knöllchen. Um Letzteres ging es dem Steinwedeler.

Termine mit vorheriger Absprache werden im zuständigen Büro unter Einhaltung der Corona-Regeln – Tragen einer Maske und Angabe der Kontaktdaten zum Beispiel per Luca App – vorgenommen.

Von Anette Wulf-Dettmer