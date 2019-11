Wenn am Freitag 29. November, in Burgdorfs Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung angeht, öffnet auf dem Spittaplatz auch der dreitägige Weihnachtsmarkt der St.-Pankratius-Kirchengemeinde. Bis Sonntag gibt es dabei zehn kostenlose Konzerte. Höhepunkt ist das Quempassingen am Sonnabend. Das Programm im Überblick.