Bei den Deutschen Hip-Hop-Meisterschaften in Mülheim an der Ruhr hat Burgdorf jetzt ordentlich gepunktet: Es gab sieben Platzierungen für die 65 Tänzer aus dem Studio B 5. So sicherten sich Vanessa Minning und Antonia Lüdtke den Sieg als Duo, die Formation Crime belegte den zweiten Platz.