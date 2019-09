Burgdorf

Schüler der Musikschule Ostkreis Hannover machen am Sonnabendvormittag, 21. September, Musik in Burgdorfs Innenstadt. Mit den Auftritten in drei Geschäften und auf den Straßen will die Musikschule, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen begeht, Einblicke in ihr Leistungsspektrum geben.

Im Modehaus Obermeyer sind ab 10 Uhr ein Klavier-Vorspiel und Gesangsdarbietungen der Schüler von Gesangslehrerin Lina Kang geplant. Der Kinderchor Burgdorf, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, wird um 10.30 Uhr im Schuhhaus Polch und um 11 Uhr im dm-Drogeriemarkt seine Lieder anstimmen. Die Sambagruppe Boom Bloco wird durch die Straßen ziehen und ab 10.45 Uhr den Start des Entenrennens auf der Auebrücke in der Postsstraße begleiten.

Den Passanten werden an diesem Sonnabend, der als sogenannter City-Samstag den letzten Pferde- und Hobbytiermarkt des Jahres begleitet, zudem eine Tanzshow mit dem Norddeutschen Hip-Hop-Meister 2019 geboten. Zu erleben sind die Tänzerinnen des Studio B5 um 11 Uhr auf dem Spittaplatz und um 12 Uhr vor der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Ecke Marktstraße/Poststraße.

Von Anette Wulf-Dettmer