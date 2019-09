Burgdorf

Christian Adams ist Geschäftsführer des Ingenieurbüros SHP mit Sitz in Hannover. SHP arbeitet bundesweit an Projekten der Verkehrsplanung, des Straßenentwurfs und der Verkehrstechnik mit dem selbst gesteckten Ziel, Verkehrssysteme umwelt- und sozial verträglich zu gestalten. Unter anderem hat SHP den Masterplan Mobilität der Landeshauptstadt Hannover erarbeitet.

Herr Adams, warum braucht eine Kleinstadt wie Burgdorf gleich einen Masterplan Mobilität?

So ein Masterplan hat den Riesenvorteil, dass man das Thema Mobilität einmal ganzheitlich betrachtet in all seinen Facetten. Da spielt die Größe einer Stadt nur bedingt eine Rolle. Auch in Burgdorf gibt es Radverkehr, Kfz-Verkehr, Fußgänger und den öffentlichen Personennahverkehr. Um das zukunftsgerecht zu planen im Hinblick auf eine Verkehrswende, bedarf es einer gründlichen Untersuchung.

Was kann ein solcher Masterplan Mobilität leisten?

Er kann Einfluss nehmen auf das Mobilitätsverhalten einer Stadt. Die Frage ist, wie viele Leute fahren tatsächlich mit dem Kraftfahrzeug, wie viele nutzen den öffentlichen Nahverkehr, wie viele fahren mit dem Fahrrad. Der klassische Zustand ist, dass der Kfz-Verkehr mit 40 Prozent dominiert, und die anderen hängen irgendwie dran. Dann muss man vielleicht zusehen, dass man den Radverkehr, das Zufußgehen und den ÖPNV stärkt, um ein Umdenken in der Bevölkerung zu erzielen.

Ist das nicht ein ziemlich dickes Brett, das die Stadt da bohren muss? Bisher ist doch alles aufs Auto ausgelegt und darauf, bis an die Ladenkasse vorfahren zu können.

Ja, es ist in der Tat so. Aber es gibt nicht den einen richtigen Weg, indem man nur für den Rad-, Fuß- und Nahverkehr alles richtig macht. Auch der Kraftfahrzeugverkehr soll ja funktionieren, allerdings auf den Strecken, wo er Sinn macht. Ein Gewerbegebiet beispielsweise muss vom Kfz-Verkehr gut erschlossen werden können, wohingegen man in sensiblen Räumen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigen muss. Um allen Nutzungsansprüchen gerecht zu werden, darf es keine ausschließliche Dominanz nur eines Verkehrsträgers geben. Mann kann auch eine Innenstadt attraktiv und lebenswert machen, ohne dass jedes Auto an jedes Haus heranfahren muss.

In welchen Zeiträumen müssen wir denken, bis Burgdorf die Mobilitätswende geschafft hat?

Bei einem Masterplan Mobilität sollte man schon 15 Jahre weit denken. Die Umsetzung kann natürlich schrittweise erfolgen. Es gibt Maßnahmen, die sind kleinster Natur und können größte Wirkung zeigen. Die kann man zeitnah umsetzen. Große Umbaumaßnahmen führen zu nachgelagerten Planungsprozessen, die Zeit ins Land gehen lassen. Es geht darum, sich verkehrs- und mobilitätsplanerisch neu zu positionieren und zu sagen, das ist ein Ziel für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.

Was kostet das alles?

Kosten verschrecken ja erst mal. Bei Umbaumaßnahmen eines ganzen Straßenzugs redet man schnell von Millionenbeträgen. Der erste Schritt ist deshalb die Analyse, um zu erfahren, was muss denn tatsächlich gemacht werden, und was kann man sich an kurzfristig angedachten Umbaumaßnahmen sparen. Wenn man einen Masterplan hat, lassen sich Synergien nutzen.

Bringt das auch was fürs Klima?

Wer zu Fuß geht, der tut auf jeden Fall etwas fürs Klima. Es muss nur so sein, dass man das auch gern tut und seinen Beitrag leisten möchte.

Wie schafft man die Akzeptanz für solche Veränderungen?

Wir setzen auf Bürgerbeteiligung. Das heißt, der Bürger soll am Planungsprozess beteiligt werden. Er soll sagen, was ihm nicht und was ihm gut gefällt. Das führt dann zu einem Mitnehmen und zu Ergebnissen, in denen sich diejenigen, die sich beteiligen, auch wiederfinden.

Lesen Sie auch: Burgdorfer Verkehrsausschuss spricht sich für Masterplan Mobilität aus.

Von Joachim Dege