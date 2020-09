Burgdorf

Das 30-Millionen-Projekt Aue Süd am Ostlandring nimmt Gestalt an. Inzwischen liegt dem Investor Thorsten Kröger mit seiner Acribo GmbH ein Architektenentwurf für das aus drei Quartieren bestehende Großbauvorhaben vor. Mit der Bauverwaltung im Rathaus ist dieser bereits abgestimmt. Am Donnerstag präsentierte der Investor den Entwurf im Bauausschuss des Rates der Öffentlichkeit.

Das Immobilienunternehmen Acribo, das bereits seit fünf Jahren an Aue Süd arbeitet, hat das mehr als drei Hektar große Areal zwischen Uetzer Straße und dem Duderstädter Weg inzwischen vom Architekturbüro Seeberger Walenta aus Hannover und den Landschaftsplanern von Chora blau komplett überplanen lassen. Vom nächsten Jahr an sollen dort drei Quartiere entstehen – eines für den Handel, eines für Dienstleister und Gewerbebetriebe und ein weiteres für Wohnungen. Bis 2024 soll das stadtplanerisch und architektonisch aus einem Guss angelegte Ensemble stehen, sagt Kröger.

Anzeige

Neue Supermärkte eröffnen schon Ende nächsten Jahres

Wo bislang die Handelsunternehmen Lidl, Aldi und Co., zwei Autohäuser und das Kunstoffunternehmen Ott einen bunten Nutzungsmix bildeten, will Acribo ein modernes und nachhaltiges Versorgungszentrum schaffen, in dem obendrein Platz sein soll für 50 Wohneinheiten. Das ehemalige Mercedes-Autohaus neben Lidl ist bereits dem Erdboden gleichgemacht. Die lange von BMW und Mini genutzte Halle daneben soll zügig folgen. Im Frühjahr will der Investor mit den Bauarbeiten für die neuen Handelsflächen beginnen, in die dann Aldi und das E-Center Cramer sowie das Dänische Bettenlager und der Schuhdiscounter Deichmann einziehen sollen. Die Eröffnung könnte schon im Dezember nächsten Jahres sein, stellt Kröger in Aussicht.

Weitere HAZ+ Artikel

So soll das neue Handelsquartier am Ostlandring mit E-Center und Aldi-Markt einmal aussehen. Auch das Dänische Bettenlager und Deichmann kommen dort unter. Quelle: Grafik: Chora blau

Während Supermarktgebäude oft genug als schnöde Kaufhallen mit Parkplatzanschluss daherkommen, will Acribo am Ostlandring in architektonischer Hinsicht ein Zeichen setzen. Die zum Ostlandring hin sichtbare, voll hinterlüftete Fassade aus champagnerfarbenem recycelten Aluminium und Glaselementen solle möglichst einladend wirken, beschreibt Kröger den eigenen Qualitätsanspruch. Grünflächen und Bäume lockerten die Parkplatzflächen davor auf. Auch E-Tankstellen und eine Schnellladesäule seien dort vorgesehen.

Neue Kindertagesstätte soll 80 Betreuungsplätze bieten

Von 2022 an soll dann daneben in einem zweiten Bauabschnitt ein Apotheken-, Ärzte- und Therapiezentrum mit einem öffentlichen Platz davor entstehen. Gleichzeitig will Acribo gleich dahinter vier Wohnblöcke mit freier Sicht auf die beiden Teiche am Hülptingser Weg errichten. 32 Wohnungen sind dort vorgesehen, und zwar sämtlich barrierefrei: acht Vierzimmerwohnungen, 16 Zweizimmerwohnungen und acht Einzimmerappartements. Auch eine Kindertagesstätte mit mindestens 80 Betreuungsplätzen direkt am Duderstädter Weg ist im Einvernehmen mit der Stadt geplant.

An der Ecke Ostlandring/Duderstädter Weg soll dieser markante Wohn- und Gewerbeblock entstehen. Quelle: Grafik: Chora blau

Den dritten und letzten Bauabschnitt will Acribo 2023 in Angriff nehmen und damit einen städtebaulichen Akzent an der Ecke Ostlandring/Duderstädter Weg setzen. Dort will der Investor ein hufeisenförmig angelegtes Wohn- und Geschäftshaus errichten. Das Gewerbe – zum Beispiel eine Tagespflege und ein ambulanter Pflegedienst – soll im Erdgeschoss unterkommen. Darüber sind 18 Ein- und Zweizimmerwohnungen geplant sowie 300 Quadratmeter für eine Senioren-WG vorgesehen. Alle Wohn- und Geschäftshäuser würden nachhaltig gedämmt, also nicht mit Styropor, sondern mineralisch. Gründächer würden angelegt – „überall, wo es geht“, verspricht Kröger.

Acribo will Aue Süd möglichst CO2 -neutral betreiben

Auch energetisch will der Investor unter Beweis stellen, dass er technisch auf der Höhe der Zeit ist. So sollen große, zentral gelegene Luftwärmepumpen über ein eigenes Nahwärmenetz den gesamten Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsbereich mit Energie versorgen. Die Handelsflächen mit modernster Heiz- und Kühltechnik würden über eigene Fotovoltaikanlagen versorgt. Selbst Aldi komme ohne Gasanschluss aus, sagt Kröger. Er verfolge das Ziel, Aue Süd möglichst CO2 -neutral zu betreiben: „Der Primärenergiebedarf geht gegen Null.“

Acribo ist nicht bloß Bauherr, sondern bleibt später auch der Betreiber der neuen Quartiere. An einen Verkauf sei nicht gedacht. Sein Unternehmen werde die Wohnungen sowie Gewerbe- und Handelsflächen vermieten, beschreibt Kröger das Geschäftsmodell.

Von Joachim Dege