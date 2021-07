Otze

Eine so lange Strecke wie von Hannover nach Hamburg radeln, so weit schwimmen wie zweimal längs durch den Maschsee und dann einen Marathon laufen: Dieser Herausforderung hatten sich im Juli 2001 die Otzer Hans-Joachim Wartmann, Friedhelm und Heinz Döbel sowie Ingo Heppner beim Ironman in Roth gestellt – nach einem bierseligen Handschlag bei der Feier zum zehnten Geburtstag der Hertha-Triathlon-Sparte. Noch bis heute wirkt das Gefühl nach, gemeinsam die Long-Distance-Herausforderung geschafft zu haben. Noch immer besitzt das Quartett die Medaillen und die Lauf-Shirts. Und noch immer tauschen sie gern die Erinnerungen aus, wie jetzt bei einem Geburtstagstreffen.

Am Anfang stand, wie so oft bei diesen Aktionen, eine Idee. „Wir hatten uns mal den Ironman in Roth angeschaut und waren begeistert von der Atmosphäre“, sagt Friedhelm Döbel, einer der Mitgründer der Triathlon-Sparte. Bei deren Feier im Herbst 2020 sprach er mit den anderen drei Sportlern, die einschlugen und sich für 465 D-Mark bei den Veranstaltern anmeldeten. „Heute wäre das gar nicht mehr möglich, weil die Plätze gleich nach der Ausschreibung immer gleich vergeben sind“, sagt der einstige Verlagsangestellte. Seinerzeit lief die Korrespondenz noch mit Papier und Passbildern über die Post.

Einwöchiges Trainingslager dient der Vorbereitung

Nach dem nächtlichen Entschluss begann das Training mit dem Laufen, Schwimmen und Radfahren. Aber: „Wir haben es moderat angefangen“, sagt Heinz Döbel, der die Triathlon-Sparte insgesamt 25 Jahre leitete. Alle vier sind noch heute überzeugt, dass das gemeinsame Trainieren ihnen gegen den inneren Schweinehund geholfen hat. Wann immer es die Zeit neben Beruf und Familie erlaubte, trafen sie sich und arbeiteten an der Kondition. Heppner erlitt eine Achillessehnen-Reizung und musste pausieren, doch das Ziel behielt er wie seine Mitstreiter im Blick. „Lange Strecken kannten wir ja, weil wir vorher alle schon mehrere Marathons gelaufen waren“, ergänzt Wartmann.

Und doch: Nach einem einwöchigen Trainingslager im Mai kam das Quartett ins Grübeln. Die Hobbysportler absolvierten 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer laufen – und waren ordentlich geschafft. „Da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wie sollen wir die Long Distance schaffen?“, erinnert sich Wartmann, denn diese umfasst 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon von 42,195 Kilometern. An einem Tag, wie alle vier mit Blick darauf betonen, dass seinerzeit viele Bekannte und Kollegen von einem dreitägigen Wettkampf ausgingen. Weil das Aufgeben zu keinem Zeitpunkt eine Option war, nutzten die Otzer die verbleibenden Wochen, um sich weiter vorzubereiten.

Das Bild zeigt das Quartett im Sommer 2001. Quelle: HAZ-Archiv

Gebrochene Speiche und Magnesiummangel – aber im Ziel

Mit durchaus unterhaltsamen Momente, wie Heinz Döbel erzählt. Denn das Team setzte – im Gegensatz zu vielen Sportlern heute – weniger auf Hightech, besondere Ernährung oder digitale Trainingsinformationen, sondern auf Spaß am Sport. „Wir besaßen zum Beispiel alle keine Neopren-Anzüge, die mussten wir uns gebraucht kaufen“, sagt Heinz Döbel. Als diese eingetroffen waren, war die Verwirrung zunächst groß: „Ich habe meinen verkehrt herum angezogen, weil ich dachte, dass der Reißverschluss nach vorn gehört“, fügt er hinzu und muss noch immer über die Reaktion von Zuschauern am Ufer lachen.

Am Wettkampftag aber passten die Anzüge, als das Quartett zwischen 7.25 und 7.30 Uhr im Main-Donau-Kanal startete. Nach dem Schwimmen ging es aufs Rad, und bei Kilometer 38 brach eine Speiche an Wartmanns Rad. „Die restlichen 142 Kilometer musste ich mit einem eiernden Rad fahren“, sagt er – noch immer schwingt die Freude mit, dass er das gepackt hat. Und während manch einer schon beim Gedanken an einen Marathon einen Muskelkater bekommt, stellten die vier eine ganz andere Wahrnehmung bei sich fest: „Die Strecke hat uns gar nicht mehr geschreckt, wir haben gedacht: Jetzt kommt nur noch das Laufen“, sagt Friedhelm Döbel. Er erreichte um 18.22 Uhr als erster das Ziel und konnte seinen Bruder Heinz 33 Minuten später dort begrüßen. Wartmann kam um 20.06 Uhr an, und Heppner mit massivem Magnesiummangel um 20.38 Uhr. „Ich habe mich damals echt gequält“, sagt er.

Die größte Freude, sagen die Vier, sei damals wie heute der Team-Gedanke gewesen. „Es war für jeden einzelnen toll, dass er es geschafft hat, aber dass wir alle es gepackt haben, ist unbeschreiblich“, sagt Heinz Döbel. Und Friedhelm Döbel, der vor und nach dem Ironman in Roth noch viele andere Wettkämpfe bestritt, ergänzt: „Das war schon das Highlight.“

Von Antje Bismark