Burgdorf/Neuwarmbüchen

„Mit meiner Arbeit habe ich die Möglichkeit, positiv Einfluss auf das Leben von Menschen zu nehmen“, fasst Thomas Riebschläger in einem Satz zusammen, weshalb er seine Arbeit eher als Berufung denn als Beruf ansieht. Der Allgemeinmediziner aus Neuwarmbüchen arbeitet seit 2002 auch als Betriebsarzt – für Firmen aus unterschiedlichen Branchen und für Behörden, darunter die Stadt Burgdorf und Ministerien in Hannover. Denn in Gesprächen mit Beschäftigen, beispielsweise einem 25 Jahre alten Feuerwehrmann könne er Risiken wie die Folgen von Rauchen oder Dauerstress aufzeigen und mit Hilfe von Präventionsprojekten auch aktiv Unterstützung anbieten, das Leben zu ändern.

„Jede Beratung zwischen dem Mitarbeiter und mir unterliegt der Schweigepflicht“, betont Riebschläger – das gelte auch für den Arbeitgeber. Diesen Aspekt unterstreicht der Mediziner im Gespräch mit den Frauen und Männern, die ihn entweder selbst als Betriebsarzt aufsuchen oder von ihrem Arbeitgeber geschickt werden. Die Erwartungen, die Riebschläger zu Beginn einer jeden Beratung abfragt, seien oft hoch, weiß er aus seiner Erfahrung. Gerade in der Corona-Pandemie beobachte er eine große emotionale Anspannung. „Meine Aufgabe ist, die Sorgen und Ängste mit Fakten auf eine objektive Ebene zu transportieren“, sagt er.

Anzeige

Betriebsarzt: Berufsgruppen beurteilen Krankheitsrisiko unterschiedlich

Welche Studie gibt es für welche Erkrankung? Welche Zahlen belegen, wie gefährdet ein Arbeitnehmer ist? Und nicht zuletzt: Mit welchen technischen Veränderungen kann ein Unternehmen oder eine Behörde die Gesundheit des Beschäftigten schützen? Gibt es flankierende persönliche Hilfestellungen? Diese und andere Fragen gelte es in der Beratung zu beantworten, ehe er eine Empfehlung an den Arbeitgeber formuliere, sagt Riebschläger und fügt hinzu, dass Berufsgruppen ihr Krankheitsrisiko oft ganz unterschiedlich beurteilten: „Wenn ich in einem Ministerium die Influenza-Impfung anbiete, kommen 60 Prozent der Mitarbeiter, in einem Pflegeheim niemand.“ Dabei sei gerade dort das Risiko einer Grippeinfektion deutlich höher als in einer Behörde.

Weitere HAZ+ Artikel

Für die Grippe indes gebe es Statistiken, für Covid-19 bislang noch nicht. Und deshalb, sagt der Arzt, orientierten sich seine Beratungen an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, auch bei den pädagogischen Fachkräften in den Kitas. Einige Ratsuchende aus Burgdorf hatten nach dem Gespräch mit Riebschläger geklagt, dass er ihre Sorgen nicht ernst genommen habe. Diese Kritik weist der Mediziner, der auch andere Kommunen beraten oder Mitarbeiter via Videos geschult hat, zurück. Er nehme die Sorgen ernst und könne zudem verstehen, dass sich die Arbeitnehmer trotz der Beratung wegen der aktuellen Gesamtsituation weiterhin sorgten.

„Ich kann den Unmut der Erzieherinnen über die Kita-Öffnung nachvollziehen“

Dabei habe er eigens für diese Beratungen einen Gesprächsablaufbogen erarbeitet und im Internet veröffentlicht. Der umfasse unter anderem die Krankenvorgeschichte und Gefährdungsbeurteilung nach einem Punktesystem, die Entwicklung der Infektionszahlen, Empfehlungen für den Arbeitsalltag und letztlich eine Bescheinigung für den Arbeitgeber. „Meine Aufgabe ist nicht, den Mitarbeitern einer Kita die persönliche Schutzausrüstung zu verschreiben“, sagt Riebschläger. Seine Aufgabe sei vielmehr das Spannungsfeld, zwischen den Interessen der Mitarbeiter, die sich um ihre Gesundheit sorgen, und denen des Arbeitgebers abzuwägen.

Er könne den Unmut der Erzieherinnen über die kurzfristige Komplettöffnung der Kitas verstehen – vor allem vor dem Hintergrund, dass die im SARS-COV-2-Arbeitsschutzstandard genannten Richtlinien wie Raumbelegung und Abstandsregelung bei den üblichen Kindergruppengrößen kaum zu realisieren seien. Die Kita-Öffnung habe aber nicht er entschieden, sondern das Land. Gleichwohl hätten die Mehrzahl der Mitarbeitenden ein deutlich geringeres Risiko an einer schwer verlaufenden Covid-19-Infektion zu erkranken, als es ihrer Selbsteinschätzung entspreche. „Natürlich steht es jedem frei, sich vom Hausarzt krank schreiben zu lassen, wenn ich die Ängste nicht mit der Beratung ausräumen konnte“, sagt Riebschläger, der zudem eine psychologische Beratung angeregt hatte.

Unbequeme Wahrheiten gehören für den Arzt zur Arbeit

Unbequeme Nachrichten auszusprechen – das gehöre zu seiner täglichen Arbeit dazu. Wenn eben jener 25-jährige Feuerwehrmann seine Gesundheit mit Tabakkonsum und Stress angreife, wenn ein alkoholkranker Angestellter den Entzug wieder und wieder verschiebe oder ein Mitarbeiter versuche, sich dem Arbeitsverhältnis mit einem Antrag auf Minderung der Erwerbstätigkeit zu entziehen, dann sei es auch an ihm, die richtigen Weichen zu stellen. „Das ist eine hochspannende Aufgabe“, sagt Riebschläger – mindestens ebenso spannend aber seien die Einblicke in Firmen, die er als Allgemeinmediziner so nicht erhalten würde und die wiederum seine Arbeit in den Sprechstunden bereicherten.

Von Antje Bismark