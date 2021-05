Burgdorf

Sein Name ist Chris Distin. Sein Held heißt James Bond. Und den hat der gebürtige Engländer nun nach Burgdorf gebracht. Ehrensache, dass Distin sich die Eröffnung der Schau „James Bond: 007 in Burgdorf“ im Stadtmuseum nicht entgehen ließ. Der begeisterte Sammler von Devotionalien des Agenten ihrer Majestät weiß zu jedem Stück eine Geschichte zu erzählen – und hat Wert darauf gelegt, dass es nicht nur eine Ausstellung zum Anschauen ist, sondern auch zum Erleben und Mitmachen.

Nicht nur für eingefleischte Bond-Fans und solche, die es noch werden wollen, ist die Schau interessant. Sondern auch für alle, die wissen wollen, was hinter den Kulissen eines Filmdrehs passiert. „Deshalb gibt es am Anfang des Rundgangs auf der Empore etwas zum Making of, wie Storyboards und Call Sheets“, sagt Distin und beugt sich über eine Vitrine. Im Hintergrund läuft Musik – selbstverständlich aus einem Bond-Film. In dem Schaukasten liegt der Bauplan für eine am Altaussee in Österreich gelegene Holzhütte. Im Streifen „Spectre“ besucht Bond dort Mr. White, um ihn über die Terrororganisation auszufragen.

Hinter die Kulissen des Filmsets schauen

„Hier sieht man, was für ein Aufwand getrieben wird, damit in den Filmen alles stimmig ist“, sagt Distin und deutet auf das Ausstellungsstück. „Das Haus sollte etwas heruntergekommen aussehen. Deswegen wurden der Schornstein verkleidet und die Fensterläden im Obergeschoss abmontiert.“ Wohlgemerkt: Es handelt sich um ein reales Gebäude, nicht um eine Kulisse. Zu sehen ist es in einer Totalen lediglich ein paar Sekunden.

Ein paar Meter weiter steht ein Bruchstück von einer scheinbar massiven Betonsäule. Auch das stammt aus „Spectre“ und ist eines der Trümmer, das bei der Explosion des MI6-Gebäudes übrig bleibt. Was aussieht wie Beton, entpuppt sich als bemaltes Styropor. „Das kauft auch nicht jeder“, sagt Distin lachend. Ihm jedoch sei es wichtig, zu zeigen, wie es zugehe am Set. „Ganz klar unter den Top-Ten-Stücken“ seiner Sammlung ist die Originalpartitur von David Arnold zu „Casino Royale“. Sie ist nahezu unmöglich zu bekommen – und verbunden mit einer persönlichen Erinnerung. Denn an viele seiner besonderen Stücke kommt er nicht über Auktionen oder eBay, sondern mithilfe persönlicher Kontakte – oder mit viel Glück.

Bonds Drachenflieger erlebt Ausstellungspremiere

So gelangte Distin auch an Kleidung, die Regisseur Guy Hamilton beim Dreh von „Goldfinger“ trug. „Ich war in Palma und wollte mir sein Haus ansehen. Da stand auf einmal sein Sohn hinter mir.“ Distin gab sich als Bond-Fan und Sammler zu erkennen. Prompt gab es eine Einladung zum Tee – und zum Abschied die nächsten Stücke für seine Sammlung. Besonders begehrt, sagt der Sammler, seien in Fankreisen Stücke, die Bond selbst in der Hand gehalten hat oder die sonst eine zentrale Rolle spielen.

Wie etwa der Mikrochip-Peilsender aus „Casino Royale“. Oder der Drachen, mit dem Roger Moore – Distins Lieblings-Bond-Darsteller – in „Leben und sterben lassen“ durch die Lüfte glitt. Letzterer ist im Stadtmuseum erstmals überhaupt zu sehen, ebenso wie Waffen aus dem neuesten Film „Keine Zeit zu sterben“, der erst in diesem Herbst in die Kinos kommt. Der Oldtimer Aston Martin DB5, baugleich zu dem aus dem Film „Goldfinger“, wird in der nächsten Woche eintreffen. „Wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell losgehen kann“, sagt Distin.

Craigs Synchronsprecher gibt Infos via QR-Code

Er wird zwar häufiger in der Ausstellung anzutreffen sein. Doch wer das Glück nicht hat, ihn zu sehen, bekommt Hintergrundinformationen auf (möglichst mitgebrachten) Kopfhörern, indem er die QR-Codes auf den Exponaten ausliest. „Die hat Dietmar Wunder, Synchronsprecher von Daniel Craig, extra für mich eingesprochen“, sagt Distin.

Was ihm noch fehlt in seiner Sammlung? „Einer von Bonds Anzügen. Immerhin sein Hemd habe ich schon“, sagt der Sammler schmunzelnd.

Die Ausstellung im Stadtmuseum an der Schmiedestraße ist bis zum 15. August jeweils sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nur am 29. Mai bleibt die Schau wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Von Sandra Köhler