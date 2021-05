Burgdorf

Jetzt müssen nur noch die Inzidenzzahlen stimmen – dann können James-Bond-Fans ihrem Idol im Burgdorfer Stadtmuseum einen Besuch abstatten. „James Bond: 007 in Burgdorf“ heißt die Ausstellung, die dort auf ihre Eröffnung und natürlich reichlich Besucher wartet.

Mit einem „Beisser“-Autogramm fing alles an

Zusammengestellt hat sie der aus dem Südwesten Englands stammende und seit 1989 in der Nähe von Hannover wohnende Chris Distin. Er besitzt eine weltweit einzigartige Sammlung von Requisiten, Kostümen, Autogrammen und Produktionsartikeln aus sämtlichen 25 James Bond-Filmen. Bereits als Kind war er Bond-Fan. Vor mehr als 20 Jahren erhielt er ein Original-Autogramm vom „Beisser“-Darsteller Richard Kiel – das war der Anfang seiner Sammlung.

Gezeigt werden im Stadtmuseum an der Schmiedestraße auch Original-Exponate, die am Set verwendet wurden und auch auf der Leinwand zu sehen waren – von Banknoten bis hin zu Fahrzeugen, Waffen und Kostümen. Auch Blaupausen vom Set und Storyboards, also die zeichnerische Versionen eines Drehbuchs, werden gezeigt. Unter den Sammlerstücken befindet sich zudem der originale Drachenflieger aus „Leben und sterben lassen“, mit dem Bond-Darsteller Roger Moore durch die Lüfte flog. Zahlreiche Stücke sind mit QR-Codes versehen. Wer diese einscannt, erfährt von Dietmar Wunder, dem Synchronsprecher des aktuellen Bond-Darstellers Daniel Craig, einiges über die Hintergründe.

Der Aston Martin DB 5 ist das Auto aus Goldfinger

Eintauchen in die schillernde Welt von 007, dem der britische Autor Ian Fleming in zwölf Romanen Leben einhauchte und wandeln auf den Spuren des legendären Superagenten, den Sean Connery 1962 als erster Darsteller in dem Streifen „James Bond jagt Dr. No“ verkörperte: Dabei lassen sich Raritäten entdecken, die so noch nie zuvor in Ausstellungen zu sehen waren. Dazu gehört etwa der Aston Martin DB 5, ein Originalfabrikat aus dem Jahre 1964. Er ist baugleich zum Aston Martin aus dem Film „Goldfinger“ und stand bereits im Mittelpunkt verschiedener Fernsehsendungen.

Auf Filmplakaten und Autogrammkarten begegnen die Besucher nicht nur beliebten Bond-Darstellern wie Roger Moore, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Ein Wiedersehen gibt es auch mit den Mimen, die als Superschurken den Kampf mit dem Agenten seiner Majestät aufgenommen haben, wie Gert Fröbe, Curd Jürgens, Christopher Lee und Klaus Maria Brandauer. Und die Bond-Girls Karin Dor, Ursula Andress, Diana Rigg, Britt Ekland, Maud Adams, Kim Basinger oder Halle Berry dürfen auch nicht fehlen.

Info: Geöffnet ist die von VVV, Förderverein Stadtmuseum und Stadt Burgdorf präsentierte Schau ab dem Moment, an dem die Corona-Pandemie es zulässt, bis Sonntag, 15. August, im Stadtmuseum an der Schmiedestraße 6, jeweils sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Beim Besuch gelten die bekannten AHA-Regeln, Kontaktdaten müssen angegeben werden.

