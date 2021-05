Burgdorf

Mit Aussetzen der Bundesnotbremse sind auch in Burgdorf wieder Ausstellungen möglich. Pünktlich zum Pfingstwochenende öffnen nun sowohl das Stadtmuseum an der Schmiedestraße mit der James-Bond-Präsentation von Chris Distin als auch die KulturWerkStadt, die einen Einblick in die Geschichte der Elektrizität in Burgdorf gibt. Für beide Gebäude gelten strenge Hygieneauflagen, so müssen Besucher entweder ihren vollständigen Impfschutz oder ihre Genesung von einer Corona-Infektion nachweisen oder einen negativen Schnelltest vorlegen. Dazu öffnet der Testkiosk am Spittaplatz an den Feiertagen.

„James Bond: 007 in Burgdorf“

Die Bond-Schau hat der aus dem Südwesten Englands stammende und seit 1989 in der Nähe von Hannover wohnende Chris Distin zusammengestellt. Er besitzt eine weltweit einzigartige Sammlung von Requisiten, Kostümen, Autogrammen und Produktionsartikeln aus sämtlichen 25 James Bond-Filmen. Gezeigt werden auch Originalexponate, die am Set verwendet wurden und auch auf der Leinwand zu sehen waren – von Banknoten bis hin zu Fahrzeugen, Waffen und Kostümen.

Chris Distins Bond-Sammlung begann mit zwei Autogrammen des Bösewichts Beisser. Quelle: Joachim Lührs

Unter den Sammlerstücken befindet sich zudem der originale Drachenflieger aus „Leben und sterben lassen“, mit dem Bond-Darsteller Roger Moore durch die Lüfte flog. Dabei lassen sich auch Raritäten entdecken, die so noch nie zuvor in Ausstellungen zu sehen waren. Dazu gehört etwa der Aston Martin DB 5, ein Originalfabrikat aus dem Jahre 1964. Er ist baugleich zum Aston Martin aus dem Film „Goldfinger“.

„Wie der Strom nach Burgdorf kam“

Die Ausstellungsmacher Horst Regenthal (links), Katja Weberling und Horst Wöhler hoffen, dass Besucher in den nächsten Wochen die Präsentation sehen können. Quelle: Joachim Lührs

Zwei Jahrzehnte liegt die Gründung der Stadtwerke Burgdorf zurück – ein Grund für die Ausstellungsmacher der KulturWerkStadt, eine umfangreiche Präsentation zu erstellen. Die Besucher finden neben alten Glühlampen und Batterien auch eine alte elektrische Holzbottichwaschmaschine, eine Musikbox, historische – mitunter noch funktionstüchtige – Haushaltsgeräte und etliche Schautafeln, auf denen nachzulesen ist, wie 1895 das elektrische Zeitalter in Burgdorf begann, als an der Schmiedestraße das E-Werk in Betrieb ging und bis heute Fahrt aufnimmt.

Information: Beide Einrichtungen sind am Pfingstsonntag und Pfingstmontag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Danach gelten folgende Öffnungszeiten im Stadtmuseum: sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Nur am Sonnabend, 29. Mai, bleibt das Museum wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Die KulturWerkStadt öffnet sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Von Antje Bismark und Sandra Köhler