Als Besuchermagnet erweist sich die James-Bond-Ausstellung im Stadtmuseum, die noch bis Sonntag, 15. August, zu sehen ist. „Viele Auswärtige finden den Weg in die Schmiedestraße 6“, sagt Gerhard Bleich, Geschäftsführer des VVV. Und das hat seinen guten Grund: Denn Sammler Chris Distin hat die Präsentation mit vielen Originalen der legendären Filmreihe bestückt – zum Ende der Ausstellung steht der Fan von Daniel Craig & Co den Museumsbesuchern noch einmal Rede und Antwort.

Für die Bond-Motorräder hat Sammler Chris Distin nach authentischen Ersatzteilen gesucht, damit sie auch ganz so sind wie im Film. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Distin gilt als leidenschaftlicher Sammler aller Devotionalien, die der Agent ihrer Majestät vor und hinter der Kamera benötigt. So zeigt Distin die Kleidung, die Regisseur Guy Hamilton beim Dreh von „Goldfinger“ trug. Und den Mikrochip-Peilsender aus „Casino Royale“. Und den Drachen, mit dem Roger Moore – Distins Lieblings-Bond-Darsteller – in „Leben und sterben lassen“ durch die Lüfte glitt. Letzterer ist im Stadtmuseum erstmals überhaupt zu sehen, ebenso wie Waffen aus dem neuesten Film „Keine Zeit zu sterben“, der erst in diesem Herbst in die Kinos kommt.

Ein besonderer Hingucker ist ohne Frage der Dienstwagen des Geheimagenten. In insgesamt acht Filmen – von „Goldfinger“ im Jahr 1964 bis „Keine Zeit zu sterben“ aus dem Jahr 2021 – fährt Bond einen Aston Martin DB5, wie er jetzt in Burgdorf zu bestaunen ist.

Aus Gips ist dieses Teil der Westminster-Bridge, die in der Endszene von „Spectre“ zu sehen ist. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Noch öffnet die Ausstellung an den Wochenenden, 7. und 8. August sowie 14. und 15. August, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Jeweils sonntags beantwortet Distin die Fragen der Besucher und erzählt, wie er an die zum Teil sehr seltenen Schätze seiner Sammlung gelangt ist. Selbstverständlich alles vor der richtigen Musikkulisse, denn im Hintergrund laufen Melodien aus den Agentenfilmen. Besucher müssen die geltenden Corona-Regeln einhalten, dazu gehören Abstand und ein Mund-Nasen-Schutz. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon (05136) 1862.

Von Antje Bismark