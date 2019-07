Burgdorf

Zur Ausstellung „ZeiTRäume“, die der Kulturverein Scena mit der Martin-Luther-Kirchengemeinde aus Ehlershausen und dem Burgdorfer Kirchenkreis initiiert hat, gehört auch ein musikalisches Beiprogramm. Den Anfang macht am Sonnabend, 27. Juli, um 11 Uhr das neu formierte Jannis-Wolff-Trio. Im Garten des Schlosses spielen sie zur Jazz-Matinee auf. Zum Trio gehören der aus Burgdorf stammende Schlagzeuger Jannis Wolff, die Berliner Saxofonistin und Sängerin Fabia Mantwill sowie der Stuttgarter Bassist Jakob Obleser.

Swing, Jazz-Rhythmen, eigene Kompositionen und Improvisationen

„Ziel der Ausstellung ist es, das Thema nicht nur visuell in Bildern, Skulpturen und Installationen zu verarbeiten, sondern auch musikalisch auf unterschiedliche Weise zu reflektieren“, sagt Scena-Sprecher Matthias Schorr. Das Ausstellungsthema umsetzen will das Trio mit Swing und Jazz-Rhythmen. Zu hören sein werden auch eigene Kompositionen und Improvisationen. „Ich selbst bin vor allem von Geduld, melodischer Intensität und Nachdenklichkeit inspiriert und versuche, diese Attribute in jede gespielte Note einfließen zu lassen“, sagt Wolff.

Mit Fabia Mantwill und Jakob Obleser hat sich der 28-Jährige echte Jazzexperten an die Seite gestellt. Mantwill hat selbst ein eigenes Orchester und ist bereits mit Jazzgrößen wie Julia Hülsmann aufgetreten. Obleser kennt Jannis Wolff noch aus seiner Zeit in Paris. Die beiden standen bereits bei den renommierten Theaterhaus-Jazztagen in Stuttgart gemeinsam auf der Bühne.

Der Eintritt zur Jazz-Matinee am Sonnabend, 27. Juli, um 11 Uhr im Schlossgarten ist kostenlos. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert im Ratssaal des Schlosses stattfinden. Die Kunstobjekte der Ausstellung „ZeiTRäume“ sind noch bis zum 24. August an den jeweiligen Standorten zu sehen.

Von Laura Beigel