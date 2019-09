Burgdorf

„Ein Kindergarten lernt laufen“ – so lautet der Spruch, den Leiterin Ilona Bormann vor 20 Jahren zur Eröffnung der AWO-Kita am Schwüblingser Weg aufgeschrieben hat. In dieser Woche hat sie das Schild übermalt: „Ein Kindergarten läuft“ steht jetzt in großen Buchstaben zu lesen. „Das meine ich symbolisch für unser...