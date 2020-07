Burgdorf

Der bisherige Leiter der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Burgdorf, Jens Berking-Tabbert, hat Anfang Juli sein Ehrenamt in die Hände von Miriam Leskau gelegt. Berking-Tabbert nennt gesundheitliche Gründe, warum er nach fast vier Jahren aufhört. Dem DRK-Ortsverein bleibe er aber erhalten, sagt er.

Den Entschluss fasste er bereits im Frühjahr, nachdem er sich im März einer Operation unterzogen hatte. „Die Gesundheit steht bei mir gerade im Vordergrund“, sagt Berking-Tabbert. Er habe die Befürchtung gehabt, dass er sein Ehrenamt nicht länger unter einen Hut bringen könne mit seinem Brotberuf in der Logistikbranche. Daher habe er vor einiger Zeit Miriam Leskau angesprochen, die bis dahin das Sanitätslager des DRK leitete. Im Ortsverein will sich Berking-Tabbert weiterhin engagieren. Jetzt als „Mädchen für alles“, sagt er.

Der DRK-Bereitschaft fehlen Sanitäter

Das DRK hat augenblicklich – auch eine Folge der Pandemie – Probleme, Freiwillige für den Bereitschaftsdienst zu gewinnen. Als Berking-Tabbert 2016 sein Amt antrat, war das noch ganz anders. Damals verzeichnete das DRK einen großen Zulauf an Sanitätern. „Neue zu finden, ist gerade sehr schwierig“, berichtet Berking-Tabbert. Weil zurzeit so gut wie keine größeren Veranstaltungen stattfinden, gebe es auch keine Einsätze für die Helfer. Lediglich Dienstabende, an denen geübt werde, könne das DRK anbieten. „Die Motivation muss wieder hergestellt werden“, sagt Berking-Tabbert, der hofft, dass die verbliebenen Helfer dem DRK treu bleiben.

Fehlende ehrenamtliche Kräfte sind ein Problem, mit dem sich auch andere Vereine und Verbände konfrontiert sähen, hat Berking-Tabbert nach eigenem Bekunden beobachtet. Das liege auch daran, dass viele Einsätze hauptsächlich am Wochenende stattfänden, was nur schwer mit Familie und Beruf zu vereinbaren sei.

Interessierte am Bereitschaftsdienst können sich jederzeit beim DRK-Ortsverein melden, um dort mehr über die Einsatzmöglichkeiten zu erfahren. Dieser ist erreichbar unter Telefon (05136) 81717.

Von Elena Everding