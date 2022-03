Schon als Junge flüchtete sich der 1954 geborene Jimmy Hartwig zum Fußball: So entkam er den Schlägen seines Großvaters, bei dem er aufwuchs. Der spätere Fußball-Profi wurde als unehelicher Sohn eines afroamerikanischen GI und einer deutschen Mutter geboren. Hartwig lernte den Beruf des Maschinenbauschlossers und begann seine Fußballkarriere 1972 bei den Kickers Offenbach. Für 1860 München schoss er 1977 das entscheidende Tor beim Aufstieg in die Bundesliga. Mit dem HSV wurde er dreimal Meister, holte den europäischen Pokal der Landesmeister. Zweimal durfte Hartwig sich das Trikot der Nationalmannschaft überstreifen. Nach einer Knieverletzung war dann aber Schluss. Er arbeitete als Trainer und entdeckte nach zwei Krebserkrankungen etwas Neues: das Theater. Dabei sollte es nicht bleiben. Er war Gast in Realityshows wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ und schrieb zwei Autobiografien. Heute engagiert sich Hartwig beim DFB für Vielfalt und Respekt.