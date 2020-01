Uetze/Burgdorf/Lehrte/Sehnde

„Unser Ziel ist es, die Menschen wieder unabhängig vom Unterstützungssystem zu machen“, erklärt Björn Sund vom Jobcenter Region Hannover. Erste Erfolge auf diesem Weg können Sund und seine Mitarbeiter, die Hartz-IV-Empfänger in Uetze, Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Burgwedel, Isernhagen und Wedemark betreuen, bereits verbuchen.

Die Zahl der Menschen, die auf die sogenannte Regelleistung der Jobcenters – Arbeitslosengeld (ALG) II – angewiesen sind, ist in Uetze von 1305 im September 2018 auf 1208 Erwachsene und Kinder unter 15 Jahren im September 2019 gesunken. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Jobcenters hervor. Das entspricht einem Rückgang von 7,4 Prozent. In Burgdorf sank die Zahl der Empfänger um 4,5 Prozent auf 2487, in Lehrte um 5,2 Prozent auf 3765 und in Sehnde um 10,9 Prozent auf 1086.

In der Statistik des Jobcenters werden nur die Menschen aufgeführt, die arbeitsfähig sind. Mütter mit Babys unter einem Jahr beispielsweise gehören nicht dazu. Dazu zählen aber außer den Langzeitarbeitslosen auch Jugendliche über 15 Jahre, die erwerbs- und ausbildungsfähig sind, und sogenannte Erwerbsaufstocker. Das sind laut Sund Menschen, die arbeiten oder in der Ausbildung sind, deren Lohn jedoch nicht für den Lebensunterhalt reicht. In der Region Hannover gibt es mehr als 21.000 Erwerbsaufstocker, sagt Lasko Werner, Sprecher des Jobcenters. Rund 9000 von ihnen arbeiteten in Minijobs.

Weniger Hartz-IV-Empfänger in ländlichen Kommunen Der Anteil der Einwohner, die auf Leistungen des Jobcenters angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, liegt in Uetze bei 6 Prozent, in Burgdorf bei 8,1, in Lehrte bei 8,5 und in Sehnde bei 4,6 Prozent. Damit liegen die vier Kommunen unter dem Regionsdurchschnitt von 9,5 Prozent. Das Gefälle von eher städtisch geprägten Kommunen zu Landkommunen erklärt Björn Sund, Leiter der Jobcenterstandorte Burgdorf, Burgwedel und Lehrte, mit dem Lebensstandard der Hartz-IV-Empfänger. Viele der Betroffenen haben weder Auto noch Führerschein. „Deshalb ziehen sie in die Stadt.“

Maßgeschneiderter Qualifizierung

Als einen Grund für den Rückgang der Zahl der Arbeitslosengeld-II-Empfänger nennt Sund die gute wirtschaftliche Konjunktur. „Dadurch ist der Arbeitsmarkt sehr aufnahmefähig, sodass auch Menschen in Arbeit kommen, die vor fünf, sechs Jahren schwer vermittelbar waren“, erklärt er. Darüber hinaus tue das Jobcenter sehr viel, um die Langzeitarbeitslosen zu qualifizieren – mit dem neuen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm.

„Die Berufsqualifizierung versuchen wir so maßgeschneidert wie möglich zu machen“, sagt Sund, der das Jobcenter in Burgdorf leitet. Es werden die Neigungen und Vorkenntnisse der Klienten ebenso berücksichtigt wie das Angebot an freien Stellen auf dem Arbeitsmarkt. In der Region Hannover werden nach Angaben Sunds Arbeitskräfte vor allem in den großen Logistikunternehmen, in Handwerksbetrieben sowie in der Pflege gesucht.

Neben der fachlichen Ausbildung kann zu einer maßgeschneiderten Qualifizierung auch der Erwerb des Führerscheins gehören, ebenso wie die Vermittlung eines Schuldnerberaters oder einer psychosozialen Beratung. Diese Kosten trägt laut Sund das Jobcenter. „Wenn nötig, helfen wir auch, eine Haushaltshilfe zu organisieren, damit Alleinerziehende sich beruflich qualifizieren können.“

Begleitung zum Vorstellungsgespräch

Darüber hinaus helfen die Berater des Jobcenters beim Zusammenstellen von Bewerbungsunterlagen für eine Arbeitsstelle. Bei Bedarf oder auf Wunsch ihrer Klienten fahren sie mit in die Betriebe. Andererseits gehen die Mitarbeiter auch auf die Arbeitgeber zu, um Jobs oder Praktika zu akquirieren. „Ebenso helfen wir den Firmen, die Anträge für eine finanzielle Unterstützung zu stellen, wenn sie einem Langzeitarbeitslosen eine Chance geben“, erläutert Sund.

Den Paradigmenwechsel von der behördlichen Verwaltung der Arbeitslosigkeit zur individuellen Förderung der Menschen, die oft seit Jahren arbeitslos sind, fasst Sund zusammen: „Unser derzeitiger Ansatz ist, den Menschen wieder mehr Lebensqualität zu geben, indem wir sie in Arbeit bringen. Denn Arbeit ist sinnstiftend und fördert die sozialen Kontakte jedes Einzelnen.“

Von Anette Wulf-Dettmer