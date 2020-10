Burgdorf

Eine Hommage an John Lennon erwartet die Besucher der Stadtbücherei am Dienstag, 10. November, in der Stadtbücherei, Sorgenser Straße 3. Dort gestalten Achim Amme – Hamburger Autor, Schauspieler und Ringelnatz-Preisträger – und Volkwin Müller einen musikalischen Buchabend unter dem Titel „All You Need Is Love – Lennons letzte Jahre“.

Der Abend, bestehend aus Lesung und Lennon-Songs, liefert einen persönlichen Rückblick auf das Schaffen des Ausnahmekünstlers und Mitbegründers der Beatles, der am 9 Oktober seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Amme stellt Pilip Normans wegweisende Lennon-Biografie vor. Singer-Songwriter Müller sorgt mit seiner kräftig-gefühlvollen Stimme, seinem kunstvollen Gitarrenspiel und seinem Fußschlagzeug für stimmungsvolle Atmosphäre.

Anzeige

Karten sind für 15 Euro in der Stadtbücherei Burgdorf erhältlich – zu den bekannten Öffnungszeiten montags, dienstags und freitags von 12 bis 18 Uhr und donnerstags von 12 bis 19 Uhr. Aufgrund der Abstands- und Hygienevorschriften gibt es ein geringes Kartenkontingent. Eine Mund-Nasen-Bedeckung kann während der Veranstaltung abgenommen werden. Es findet keine Pause statt, auf Getränke muss verzichtet werden. Die Eintrittskarten werden ausnahmslos gegen Bargeld verkauft. Der Eintrittspreis wird rückerstattet, falls die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden muss.

Von Antje Bismark