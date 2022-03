Burgdorf

Mit einer erschreckenden Zahl hat Franziska Heckmann vom sozialen Dienst des Jugendamtes jetzt auf die Nöte von Kindern und Jugendlichen in der Stadt hingewiesen: Demnach musste die Behörde im vergangenen Jahr 35 Jungen und Mädchen in Obhut nehmen, weil ihr körperliches, seelisches oder geistiges Wohl gefährdet war. Im Jahr 2020 lag diese Zahl bei 25, im Jahr davor bei 22. „Wir gehen davon aus, dass sich die Tendenz aus dem vergangenen Jahr aber leider fortsetzt“, sagte Heckmann jetzt im Jugendhilfeausschuss. Denn bereits in den ersten knapp drei Monaten dieses Jahres nahmen die Beschäftigten 14 Kinder und Jugendliche aus den Familien, um sie zu schützen.

Diese Entwicklung habe sich in einer Situation vollzogen, die die vier Sozialpädagogen der Behörde wegen der Auflagen in der Corona-Pandemie ohnehin vor große Herausforderungen gestellt hatte. „Für eine Risikoeinschätzung, ob Leib und Leben eines Kindes in Gefahr sind, arbeiten wir immer mit zwei Fachkräften vor Ort“, sagte Heckmann. Weil das Team aber über weite Strecken der vergangenen beiden Jahren im Schichtsystem Büro und Homeoffice gearbeitet habe, hätten oft nur zwei Beschäftige vor Ort agieren können. „Allein diese Einschränkung hat die Arbeit sehr erschwert, zumal wir gerade bei kleinen Kindern wegen möglicher Infektionen abwägen mussten zwischen Kinderschutz und Schutz der eigenen Gesundheit“, sagte Heckmann. „Wir haben uns immer für den Kinderschutz entschieden.“

Inobhutnahme trifft alle Altersgruppen

Bemerkenswert ist der Anstieg der Inobhutnahmen insbesondere vor dem Hintergrund, dass häufig Beschäftigte in Krippe, Kindergarten und Schule oder Betreuer aus Vereinen darauf hinweisen, wenn ein Kind in Not zu sein scheint – diese Einrichtungen oder Freizeitangebote aber entfielen in der Pandemie über längere Zeit. „Gerade bei Jüngeren erhalten wir die Rückmeldung von Erziehern oder Lehrern“, sagt Heckmann. Ältere suchten die Jugendhilfe entweder selbst auf oder knüpften über Freunde, andere Elternhäuser oder einem Gespräch mit Lehrern den Kontakt zu den Fachleuten. Mitunter gingen auch anonyme Meldungen von Nachbarn ein, denen Probleme in der Erziehung auffielen und die sich um Kinder sorgten. „Wir gehen jedem Hinweis nach“, sagt sie. Bestätige sich der Verdacht, dann nähmen Bereitschaftsfamilien die Kinder vorübergehend auf – meist für einige Wochen, bis sich eine stabile Perspektive finde.

Diese könne bedeuten, dass für Jüngere bis zum Grundschulalter eine Pflegefamilie bereit stehe. Für Ältere suche die Stadt eine geeignete Unterbringung, zum Beispiel in einer Regelwohngruppe oder einem Heim. Je nach Unterkunft und Bedarf an Betreuung liegen die Kosten pro Monat dafür bei bis zu 10.000 Euro, wie Heckmann sagt. Für eine Kommune in der Größenordnung wie Burgdorf sei dies durchaus eine hohe Summe: „Aber natürlich suchen wir für die Betroffenen die beste Möglichkeit.“ Doch nicht das Geld beunruhigt die Fachleute: Weil sich die hiesige Situation mit der in anderen Städten und Gemeinden deckt, fehlen die Plätze. „Es kann durchaus sein, dass wir Ältere in Flensburg oder in Frankfurt unterbringen müssen“, sagt Heckmann.

Stadt sucht dringend Pflegefamilien

Sie und ihr Team müssen schnell reagieren, wenn jemandem der schlechte Pflegezustand eines Kleinstkindes auffällt oder ein Teenager seelisch unter der familiären Situation leidet. „Dann brauchen wir Bereitschaftsfamilien, die die Jungen und Mädchen aufnehmen“, sagt sie. Doch leider gebe es derzeit zu wenige in der Stadt: „Wer sich dies vorstellen könnte, kann sich jederzeit gern melden.“ Gleiches gelte für Pflegefamilien, die ein Kind auf Dauer aufnehmen möchten: „Gerade für Kleine ist die Nestwärme wichtig.“ Die Pflegeeltern erhielten die Unterstützung der Stadt und profitierten von den kurzen Wegen – die sich nach Einschätzung Heckmanns in der Pandemie zwischen den Netzwerk-Partnern bewährt hätten. „Es zahlt sich aus, wenn das Jugendamt vor Ort arbeitet“, sagt sie überzeugt.

Sie wirbt zudem dafür, dass Lehrer und Betreuer, Nachbarn und Angehörige beim Verdacht einer Kindeswohlgefährdung den Kontakt zur Beratungshotline der Stadt Burgdorf aufnehmen. Dabei arbeitet des Jugendamt mit der EFES aktivierende Eltern- und Jugendhilfe in Hildesheim zusammen, die unter Telefon (05121 296730 zu erreichen ist – auch für anonyme Beratungen.