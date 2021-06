Ehlershausen

„Wie gut kennt ihr Deutschland?“ heißt ein neues Online-Quizduell, bei dem Grundschulklassen und Jugendgruppen bundesweit ab diesem Monat ihr Wissen in einer Schulstunde messen können – auch dank der Jugendfeuerwehr Ramlingen-Ehlershausen. Denn deren Mitglieder Ina Maschigefski und Leon Butenhoff beantworten eine der insgesamt 15 Fragen aus unterschiedlichen Wissensgebieten, dabei wurden sie jetzt von einem professionellen Filmteam begleitet.

Zwei Stunden lang drehten zwei Mitglieder des Vereins Bürger Europas auf dem Gelände der Feuerwehr, wie Jugendwart Andreas Maschigefski sagt. Zunächst erläuterten die 17-jährige Ina und der 13-jährige Leon kurz, wie sie zur Jugendfeuerwehr gekommen sind und wie ihr Ehrenamt dort aussieht. „Gerade erst ist der eingeschränkte Dienstbetrieb dank der sinkenden Inzidenz wieder erlaubt“, sagt der Jugendwart. Anschließend stellte das Team den Kindern, die künftig vor dem digitalen Quiz sitzen und nach Lösungen suchen, die Frage: Woran denkst du, wenn du den Notruf wählst?

Mehr als zwei Stunden hat das Team in Ramlingen gedreht. Quelle: privat

Die Teilnehmer können anschließend aus mehreren Antworten wählen. Und wenn sie ihre Lösung eingegeben haben, präsentieren ihnen Ina und Leon die richtige. „Natürlich geht es um die fünf W-Fragen, die jeder wissen sollte“, sagt Andreas Maschigefski – gemeint sind beim Notruf: Wo ist das Ereignis? Was ist geschehen? Wie viele Betroffene? Welche Art der Verletzung? Warten auf Rückfragen. Nach diesem Part drehte das Team noch einige Szenen mit den Jugendlichen: Schnell rollte die Nachwuchsfeuerwehr ein paar Schläuche aus, baute einen improvisierten Wasserwerfer auf und nahm diesen in Betrieb. Am Ende gab es noch eine Verabschiedung aus dem Feuerwehrfahrzeug. „Es hat allen viel Spaß gemacht“, sagt der Jugendwart, auch weil der eine oder andere Versprecher die Anspannung löste.

Von Antje Bismark