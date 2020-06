Burgdorf

Das Aushängeschild der städtischen Jugendpflege, das Jugend- und Kulturhaus JohnnyB., ist zurzeit eine Baustelle: Die Stadt lässt aktuell das Dach der Einrichtung erneuern. Ein hoher Bauzaun schirmt deshalb den Vor- und den Parkplatz zur Sorgenser Straße hin ab. Fast schon surreal mutet ein selbst gemaltes Willkommensschild an, das am Gitter hängt, während das Jugendhaus selbst rundherum eingerüstet ist und gänzlich unzugänglich wirkt. Dabei hat es seit dem 2. Juni nach längerer Corona-Zwangspause wieder geöffnet.

Üblicherweise tummeln sich täglich 30, an manchen Tagen sogar mehr als 50 Jugendliche im Haus: zum Abhängen, Quatschen, Krökeln, Theaterspielen oder fürs Zirkustraining. Jetzt herrscht gähnende Leere in den Räumen. Obwohl Leiterin Traude Minke und ihr Team die Wiederöffnung auf der Internetseite des JohnnyB. bekannt gaben, ist die Botschaft offenbar noch nicht angekommen. Minke will am Bauzaun noch ein großes Banner aufhängen lassen. Auch auf den Kommunikationsplattformen der Schulen wolle das JohnnyB. für seine Angebote werben, kündigt die Sozialarbeiterin an. Den Rest werde die Mund-zu-Mund-Propaganda erledigen, glaubt sie.

Hygieneregeln gewährleisten den Infektionsschutz

Offen ist das Haus ab sofort wieder von 15 bis 19 Uhr. Und zwar in drei Durchgängen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter zweimal während der Öffnungszeit Fenster und Türen öffnen, um gründlich durchzulüften. Und das ist nur eine von vielen Maßnahmen, die den Infektionsschutz gewährleisten sollen.

Ins Haus gelangen Jugendliche über die Empore, die vom StadtHaus-Haupteingang am Gebäude entlang zur JohnnyB.-Tür führt. Pfeile weisen den Weg. Am Eingang hängt ein Schild, das auf die Abstandsregeln hinweist. Auch Desinfektionsmittel steht bereit. Ein Plakat in einem Aufsteller erklärt die Hygieneregeln. Auf den Fluren gilt Mund-Nasen-Maske-Pflicht. Im Café ist ein Platz mit Plexiglas-Spuckschutzwand eingerichtet für Gespräche der Jugendlichen mit den Sozialarbeitern. Eine Folienbarriere soll eine Ansteckung am Krökeltisch unterbinden.

Dacharbeiten dauern bis Mitte August

„Es ist schwierig, es interessant zu machen für Jugendliche, ohne sie gleichzeitig abzuschrecken“, sagt Minke, die sich der aktuellen Herausforderung an die Jugendarbeit bewusst ist. Gleichwohl überarbeite ihr Team das Programm jetzt von Woche zu Woche, um es möglichst attraktiv zu gestalten. Spielekonsolen und Hoverboards stünden bereit, Tischtennis sei möglich, auf dem Außengelände hinter dem JohnnyB. auch Federball und Torwandschießen. Und nächste Woche öffnet das Tonstudio wieder. Der Kinderzirkus habe bereits mit dem Training begonnen.

Das ist Jugendarbeit unter erschwerten Bedingungen. Denn das Obergeschoss des Jugendhauses ist zurzeit gesperrt. Dort bereiten Bauarbeiter aktuell bevorstehende Dacharbeiten vor. Nächste Woche kommen die Betonbauer. In drei Bauabschnitten sollen die das marode Dach erst abnehmen und dann ein neues aufbauen. Bis zum 20. August soll das JohnnyB. laut Bauzeitenplan ein neues Dach über dem Kopf haben.

Von Joachim Dege