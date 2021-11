Burgdorf

Das FaN-Jugendhaus der Stadt in Otze – FaN steht für Freizeit am Nachmittag – ist für Kinder und Jugendliche eine wichtige Anlaufstelle im Dorf. Ab Montag, 15. November, bleibt die Einrichtung am Kapellenweg allerdings die ganze Woche über geschlossen. Als Grund nennt die Stadtverwaltung fällige Renovierungsarbeiten.

Ab Montag, 22. November, seien die Kinder und Jugendlichen dann wieder willkommen. Das Jugendhaus hat von Montag bis Freitag immer an den Nachmittagen zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Wer es genauer wissen möchte, kann sich auf der Internetseite www.fanhausotze.de informieren. Zwei Erzieher und ein Bundesfreiwilligendienstleistender kümmern sich um die Besucherinnen und Besucher.

Von Joachim Dege