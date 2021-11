Burgdorf

Das städtische Jugend- und Kulturhaus JohnnyB. lädt wieder einmal ins Sonntagstheater ein. Am Sonntag, 21. November, hebt sich um 15.30 Uhr im Saal der Vorhand für den Handpuppenspieler Lars-Olaf Möller, der das 45-minütige Figurenspiel „Rosi und das Küchenmonster“ zeigt.

Das wild-fröhliche Stück sei geeignet für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren, teilt die Jugendpflege mit. Es handele von einem faulen König, der Rosi fürs Kochen einspannen will. Aber erstens könne Rosi gar nicht kochen. Und außerdem spuke es in der Schlossküche, in der schließlich auch noch das Küchenmonster JoJo auftauche.

Willkommen sind Geimpfte und Genesene

Das JohnnyB. öffnet bereits um 14.30 Uhr. So können kreative Kinder vor dem Theaterstück noch ein wenig basteln, während sich ihre Eltern an Kaffee und Waffeln laben, wirbt Stadtjugendpfleger Horst Gohla. Der Eintritt kostet 6 Euro, bei einer Voranmeldung nur 5 Euro. Es gilt die 2-G-Regel. Erwachsene Besucher des JohnnyB. müssen einen Impf- oder Genesungsnachweis mitbringen. Anmeldungen nimmt das JohnnyB. unter Telefon (0 51 36) 87 31 39 sowie per E-Mail an johnnyb-burgdorf@web.de entgegen.

In Planung hat die Stadtjugendpflege bereits weitere Sonntagstheateraufführungen: Das Figurentheater FEX zeigt „Nulli und Priesemut“ am 16. Januar. Am 13. Februar gastieren Die Complizen mit dem Stück „Hast Du Angst, fragte die Maus“ im JohnnyB., bevor schließlich am 13. März das Figurentheater Marmelock „Tafiti und Pinsel“ aufführt.

Von Joachim Dege