Burgdorf

Auf einer Busfahrt zum Berliner Ring in der Südstadt in Burgdorf sind Jugendliche am Wochenende offenbar heftig in Streit geraten. Während der Fahrt hätten sich die Heranwachsenden im Alter von 14 bis 20 Jahren wechselseitig beleidigt, teilte die Polizei mit.

Als die Streithähne dann am Berliner Ring ausstiegen, soll ein 14-Jähriger zunächst auf eine 16-Jährige und zwei ihrer Freundinnen eingedroschen haben. Diese ließen sich das nicht gefallen und teilten ihrerseits Schläge aus. Die eingeschaltete Polizei leitete gegen alle Beteiligten Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Von Joachim Dege