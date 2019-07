Burgdorf

Längst nicht jedes Kind fährt in den Urlaub. Damit Kinder und Jugendliche sich daheim nicht langweilen, hat die Stadt erneut den sogenannten Ferienkompass aufgelegt. Der bietet bis Donnerstag, 15. August, eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Veranstalter sind die Jugendhäuser der Stadt ebenso wie zahlreiche Vereine und sonstige Organisationen, die sich am Ferienprogramm beteiligen.

Im Angebot sind nach Darstellung der Stadtverwaltung eine Vielzahl an Ausflügen, Workshops und Mitmachaktionen. So können Kinder etwa den Zoo in Hannover besuchen und den Serengeti Park bei Hodenhagen. Wer sich sportlich betätigen will, kann sich für einen Ausflug in die Kletterhalle Escaladrome in Hannover anmelden. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder steht zur Wahl. Das städtische Jugend- und Kulturhaus Johnny B. lockt mit einem Rockbandworkshop, bei dem Kinder selber Musik machen können. Bei einem Kochworkshop im Johnny B. bereiten Kinder Mittagssnacks selber zu.

Das ganze Programm sowie Informationen über Kosten und verfügbare Plätze hat die Stadtjugendpflege im Internet veröffentlicht. Dort können Eltern ihre Kinder auch anmelden.

Von Valerie Kruse