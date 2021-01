Burgdorf

Die städtischen Jugendhäuser JohnnyB. an der Sorgenser Straße, Südstadt Bistro am Berliner Ring, FaN-Haus in Otze und das Haus der Jugend in Ehlershausen bleiben pandemiebedingt geschlossen. Das gelte mindestens bis zum 31. Januar, teilt die Stadt mit. Die Mitarbeiter der Jugendpflege arbeiteten allerdings weiter und böten Jugendlichen und deren Familien vielfältige Aktionen an, lässt Stadtjugendpfleger Horst Gohla wissen.

Die Angebote richteten sich an Jugendliche von zehn bis 18 Jahren und Familien mit schulpflichtigen Kindern. Es gelte: Ein Haushalt plus ein Mitarbeiter dürfen zeitgleich anwesend sein. Nach vorheriger Anmeldung könnten Familien und auch einzelne Jugendliche die Räume der Jugendhäuser eineinhalb Stunden lang nutzen. Anschließend werde alles desinfiziert und gelüftet, sodass die Räume danach der nächsten Gruppe zur Verfügung stünden.

Das JohnnyB. bietet laut Gohla unter anderem Bewegungs- und Bastelspiele mit pädagogischer Betreuung an. Die Mitarbeiter unterstützen zudem Jugendliche, die Hilfe beim Homeschooling brauchen. Das Haus stelle Onlinearbeitsplätze zur Verfügung. In allen Einrichtungen könnten sich Jugendliche und Familien Spiel-, Bewegungs- und Softwarematerial ausleihen. Auch wer einfach nur einmal ein Gespräch führen wolle, etwas auf dem Herzen habe oder Unterstützung brauche, treffe in den Jugendhäusern auf offene Ohren – allerdings nur nach vorheriger Absprache.

Alle Termine und Angebote der städtischen Jugendhäuser erfahren Jugendliche und Familien per Mail an jugendpflege@burgdorf.de sowie telefonisch unter der Rufnummer (0 51 36) 89 83 28.

Von Joachim Dege