Burgdorf

Zum 14. Mal trägt der Nachwuchs aller Burgdorfer Tennisvereine von Freitag, 10. September, bis Sonntag, 12. September, die Jugendstadtmeisterschaft aus. Laut Sprecherin Sabine Pötsch beteiligen sich der SV Hertha Otze, der Tennisclub der TSV, der Tennis-Club Grün-Gelb und der Tennisverein Grün-Gold aus Ramlingen-Ehlershausen an dem Turnier.

„Die Jüngeren melden sich über die Vereine an“, erklärt Pötsch. Für die Älteren, die Punkte in ihren Leistungsklassen sammeln können, stehe das Turnierportal mybigpoint.de zur Verfügung. Die Anmeldungen seien bis Montag, 6. September, möglich, einen Tag später würden die Spielpaarungen ausgelost. Die Vorrunden werden am Freitag und Sonnabend auf allen vier Anlagen ausgetragen, der Finaltag am Sonntag findet bei Grün-Gelb statt. Nach den Spielen um die Plätze ehren die Vereine dort auch die Sieger.

Jeder Teilnehmer erhalte bei der Anmeldung auch eine Losnummer und habe damit zugleich die Chance auf einen Gewinn bei der Tombola, sagt Pötsch. Dabei gibt es als Hauptpreis ein Fahrrad, aber auch Gutscheine für Restaurants, für das Kino und Minigolf würden vergeben.

Von Antje Bismark