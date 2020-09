Burgdorf

Ferien ohne Bücher gibt es für den 14-jährigen Luis Gillner aus Burgdorf nicht. Der Schüler hat in den Sommerferien insgesamt 16 Bücher im Julius-Club gelesen, einem Leseförderprojekt der VGH-Stiftung und der Stadtbücherei. Daran beteiligten sich nach Aussage von Büchereileiteirn Andrea Nehmer-Rommel in diesem Jahr 36 Jungen und Mädchen. „ Luis“, sagt Nehmer-Rommel, „gehört dabei zu den Viellesern.“

Zu seinen Favoriten gehören die fünf Bände der „Animox“-Reihe von Aimée Carter. Sie erzählen die Geschichte des zwölfjährigen Simon, der entdeckt, dass seine Familie zu den sogenannten Animox gehört – Menschen, die sich in mächtige Tiere verwandeln können. Mit seinen Freunden versucht er herauszufinden, ob er ein Nachfahre des Beast King ist, der sich in alle fünf Tierarten verwandeln kann. Doch dafür muss der Held zahlreiche Abenteuer im Krieg der fünf Königreiche der Animox bestehen.

Wegen der Corona-Pandemie fallen Veranstaltungen aus

In den Vorjahren hatte das Bücherei-Team für die Teilnehmer des Leseprojektes noch spannende Veranstaltungen organisiert. Diese mussten nun wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Umso mehr nutzten die 20 Jungen und 16 Mädchen die ausgewählten 100 Werke von Fantasy über Tiergeschichten bis hin zu Romanen, um in die Welt der Bücher einzutauchen. Die Mitarbeiter der Bibliothek registrierten 390 Julius-Club-Ausleihen, wobei sich die Schüler ihren Lesestoff sowohl persönlich in der Bücherei als auch über die Onleihe für E-Books und Tablets ausleihen konnten.

Unter den Teilnehmern wählten die Organisatoren nach den Ferien den Gewinner aus. Voraussetzung für den ersten Preis seien mindestens fünf Bücher plus deren Bewertungen gewesen, erklärt Nehmer-Rommel. Im Losverfahren sei Luis ausgewählt worden, der sich bei der Preisübergabe über einen Hörsessel im Wert von 200 Euro freuen konnte. Die anderen Teilnehmer erhalten als Geschenk Gutscheine und Bücher verschiedener Genres. „Die Bücher haben wir so ausgesucht, dass wir den Gewinnern hoffentlich eine Freude machen“, sagt die Leiterin.

