Burgdorf

Julius Scheer hat einen Traum. Er will einmal Sänger und Musiker werden. In seiner Freizeit setzt der 18 Jahre alte Gymnasiast aus der Weststadt, der aktuell die 13. Klasse besucht und sich auf sein Abitur vorbereitet, alles daran, dass sein Traum auch in Erfüllung geht. Im eigenen Studio daheim im Elternhaus produziert er seine Songs und nimmt dazu Videos auf. Am nächsten Freitag, 26. März, soll sein viertes Lied auf verschiedenen Streamingplattformen online gehen.

Er habe sich schon immer für Musik interessiert, versichert der junge Sänger. Der Anstoß kam von den Eltern: Vater Heiko spielt seit je her Gitarre, Mutter Ulrike singt im Chor des Herrn K mit. Und so lernte auch Julius zuerst Gitarre spielen, später auch noch Klavier. Die Musikerklasse des Gymnasiums habe er indessen nicht besucht, bekennt er.

Im Alter von elf Jahren lädt sich Julius Scheer auf dem PC sein erstes Programm zum Produzieren eigener Musik herunter. Von da an verbringt er viele Stunden in seinem Heimstudio, komponiert eigene Lieder und spielt sie selbst ein. Alles daran ist Eigenarbeit: Die Instrumentalmusik spielt er mit der Gitarre übers Mikrofon ein. Das Keyboard ist direkt mit dem Computer verbunden. Danach folgen Bass, Streicher und der Beat ist fertig.

Bisher drei Songs veröffentlicht

Zum Schluss singt er den selbst geschriebenen Text ein und mischt den Song fertig ab. Inzwischen hat er drei seiner Songs im Internet veröffentlicht – auf Youtube, Spotify, Apple Music und Amazon Music. Vor jeder Veröffentlichung dreht er mit seinem Freund auch noch ein Musikvideo. Dazu dient auch schon mal der eigene Keller, in dem ein Laken als Hintergrund aufgespannt wird, als Kulisse. „Meine Songs sind mittlerweile fest in den Playlists meiner Eltern und Freunde“, berichtet der 18-Jährige stolz. „Puzzle Games“, heißt sein jüngster Titel. Der soll am Freitag, 26. März, bei Spotify online gehen.

Mit annähernd 1000 Streams pro Song wähnt sich Julius Scheer bereits auf einem guten Weg. Neben Schule und Musikproduktion absolviert er Praktika, die etwas mit Musik zu tun haben. So schaute er bereits beim Music College Hannover rein und hinter die Kulissen. Nach bestandenem Abitur soll es genau so weitergehen. Weitere Praktika und womöglich ein freiwilliges soziales Jahr sollen folgen. Und vielleicht stellt sich irgendwann der erhoffte Durchbruch als Musiker ein.

Von Niklas Borm