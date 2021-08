Burgdorf

Ohne die Corona-Pandemie würde Clemens Theil heute wahrscheinlich in Amsterdam als Coach arbeiten, sein Zwillingsbruder David wäre nach seiner Ausbildung als Physiotherapeut durch Osteuropa gereist. Doch das Virus beendete im März 2020 jeden Plan, bescherte den Isernhagenern aber ein Unternehmen – mit dem sie im Januar 2021 an die Hülptingser Straße nach Burgdorf gezogen sind.

Am Anfang der Firmengründung steht einmal mehr die berühmte Garage der Eltern, in diesem Fall in der Hohenhorster Bauerschaft, die als Lager, Werkstatt und Verkaufsraum diente. „Damals haben wir begonnen, Holztische aus Bohlen zu bauen“, sagt Clemens Theil, der bei der Tischlerei Raguse in Otze seine Ausbildung abgeschlossen hatte. Die erste Idee im Lockdown sei gewesen, die Möbel über einen Online-Shop zu vertreiben. „Doch wir haben schnell gemerkt, dass die Kunden die Tische sehen und das Holz auch anfassen wollen“, sagt Clemens Theil. Über private Kontakte und Socialmediakanäle stellten sie ihre ersten Arbeiten vor, kurze Zeit später kamen die Käufer in die Garage, und die Idee des Online-Shops landete im Papierkorb.

Holz aus der Region, Steine aus der Eifel, Sauerland und Erzgebirge

Sie hätten zunächst vieles ausprobiert, aber dann entschieden, sich ausschließlich auf ein Segment zu konzentrieren: Holztische, die aus einer Bohle eines heimischen Laubbaumes gefertigt werden. Ihnen sei wichtig, nicht alles und von allem ein bisschen zu fertigen, sondern sich auf ein Produkt zu fokussieren. „Unser Material gibt es in keinem Sägewerk oder Holzhandel“, sagt David Theil. Stattdessen verwenden die 26-Jährigen vorzugsweise Stämme von Bäumen, die nach einem Sturm umgestürzt sind oder die ohnehin gefällt werden mussten. Sie seien gut vernetzt und gelangten so an das Holz.

Eschen, Erlen, Eichen – die Brüder holen die Stämme aus der Region Hannover ab, aktuell bearbeiten sie eine Esche aus dem Raum Barsinghausen für eine Tischplatte mit 2,60 Metern Länge. Die großen Platten für Konferenz- oder Esstische kommen auf Füße aus besonderen Steinen, die die Jungunternehmer ebenfalls selbst in Steinbrüchen im Erzgebirge, der Eifel oder dem Sauerland besehen und anschließend nach Burgdorf transportieren.

Schon die ersten Monate zeigten den Beiden, dass sich ihre Firma durchaus tragen kann. Im September 2020 gründeten sie deshalb eine GbR mit dem Namen Oakbrother, übersetzt Eichenbruder. „Damals haben wir bereits die ersten Unternehmen mit unseren Arbeiten ausgestattet“, sagt David Theil. So finden sich die markanten hölzernen Tische nicht nur in Privathäusern, sondern auch bei einem Herrenausstatter und einer Anwaltskanzlei in Hannover. Unterdessen gab es erste Aufträge außerhalb der Region Hannover bis nach Bayern. Damit geriet die elterliche Garage an ihre Grenzen: „Wir brauchten große Maschinen, eine Absauganlage und mehr Platz zum Wachsen“, sagt Clemens Theil.

Ehemalige Tischlerei dient als neuer Firmensitz

Zunächst mieteten die Brüder ein Sägewerk in der Gemeinde Isernhagen, doch zu Beginn dieses Jahres wechselten sie dann nach Burgdorf. „Die Tischlerei stand leer, und sie bietet alles, was wir brauchen“, sagt der gelernte Tischler, der bei Bedarf mit seinem Ausbilder oder Tischlerei in Isernhagen zusammenarbeitet. Zu den Nachbarn an der Hülptingser Straße indes gebe es bislang keinen Kontakt, sagt David Theil – mit einem Tag der offenen Tür wolle Oakbrother sich aber nun am Sonnabend, 21. August, von 14 bis 19 Uhr neuen Standort vorstellen. Dabei verlose das Unternehmen einen Tisch, mit dem Erlös der Aktion kaufe es dann ein Stück deutschen Urwald in der Pfalz, inklusive eines Grundbuch-Eintrags.

Ohnehin biete sich nun erstmals die Gelegenheit, das Unternehmen öffentlich zu präsentieren. „Bislang gab es ja keine Messe oder Veranstaltung, die wir nutzen konnten“, sagt David Theil. Am vergangenen Wochenende zeigten die Geschäftsführer ihre Tische bei Gourmet & Garten in Wienhausen, demnächst steht eine Ausstellung in Stolzenau bei Nienburg an.

Von Antje Bismark