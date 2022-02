Burgdorf

Insgesamt 71 Fahrräder, die mit einem Schloss gesichert waren, sind nach Auskunft der Polizei Burgdorf im Stadtgebiet im Jahr 2020 entwendet worden. Ein Trost: Es waren immerhin fünf weniger als 2019. Aktuellere Zahlen gibt es noch nicht. Diese werden erst voraussichtlich im März oder April bei der Präsentation der Kriminalstatistik vorgestellt. Darauf weist auf Anfrage Manuel Warga als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in der Polizeiinspektion Burgdorf hin.

Doch Diebe stehlen weiterhin abgestellte Gefährte im Stadtgebiet, so auch am Bahnhof in Burgdorf. Das hat auch ein 16 Jahre alter Junge feststellen müssen. Ihm wurden am Bahnhof seit Oktober letzten Jahres bereits dreimal das Fahrrad gestohlen. Jedes Mal war das Vehikel mit einem hochwertigen und vor allem massiven Schloss gesichert, berichtet nun Opa Hermann Schwuchow.

Fahrraddiebstahl in Burgdorf: Ein gestohlenes Rad landet später in der Aue

Kurios dabei: Nach dem ersten Diebstahl des Fahrrades wurde später bei Facebook der Fund eines in der Aue liegenden Gefährts gepostet. Ein Freund seines Enkels habe daraufhin das Rad erkannt und Bescheid gegeben, berichtet Schwuchow nun. Kurze Zeit später konnte es bei der Polizei in Burgdorf dann abgeholt werden. Er selbst habe das Fahrrad, das von dem Aue-Wasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden war, wieder gangbar gemacht.

Die Polizei gibt Tipps, wie Fahrraddiebstahl verhindert werden kann. Quelle: Andreas Gebert/dpa (Symbolbild)

Schutz vor Fahrraddiebstahl: Diese Tipps hat die Polizei Fahrräder stehen bei Dieben hoch im Kurs – speziell auch die teuren E-Bikes. Um sich vor Diebstahl zu schützen, hat die Polizei Burgdorf einige Tipps. Denn Fahrrad fahren liegt im Trend. Schließlich ist diese Art der Bewegung unbestritten gesund und schont das Klima sowie den Geldbeutel – gerade angesichts der hohen Energiekosten. Doch Zweiräder werden auch vielfach gestohlen. Deutschlandweit verschwinden Jahr für Jahr etwa 300.000 Zweiräder. Auch wegen der manchmal schlechten Sicherung, die es den Dieben leicht macht, an ihre Beute zu gelangen. Nach Auskunft von Manuel Warga, Leiter des Burgdorfer Kriminal- und Ermittlungsdienstes, gibt es aber ein paar Möglichkeiten, um einen Diebstahl zu erschweren. Es beginnt bereits mit dem Ort, an dem ein Fahrrad abgestellt wird. Dieser sollte möglichst belebt und gut einsehbar sein. Ein schwerer Fehler wäre es, bei einem Fahrrad auf ein hochwertiges Schloss zu verzichten. Seinen Angaben zufolge gibt es im Internet entsprechende Testberichte zu massiven Bügel-, Stahlketten- und Panzerkabelschlössern. Zudem sollte ein Zweirad nicht nur vorne, sondern auch hinten, und zwar an einem möglichst festen Gegenstand wie etwa einem Bügel oder Baum angeschlossen werden. Dank moderner Technik besteht heutzutage auch die Möglichkeit, am Fahrrad einen sogenannten GPS-Tracker anzubringen. So könnte das Rad jederzeit geortet werden, sagt der Ermittler. Einige dieser Modelle würden den Eigentümer über eine App informieren, falls das Rad in Bewegung ist. Ganz wichtig laut Warga zufolge aber eine fachgerechte Fahrradcodierung. Diese werden seit geraumer Zeit von der Polizei kostenlos angeboten. Dank der so gut sichtbar angebrachten Aufkleber würden potenzielle Diebe abgeschreckt. Mehr noch: Falls dennoch ein Fahrrad gestohlen wird, kann die Polizei dank der Nummer bei einem wiedergefundenen Rad – trotz aktuell niedriger Aufklärungsquote – den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig machen.

Doch die Freude währte nur kurz. Im November war das Fahrrad wieder weg, erneut am Bahnhof gestohlen, erneut war es mit einem massiven Schloss gesichert. Am Tatort entdeckte Schwuchow bei der Nachschau schließlich nur noch ein mittels Bolzenschneider aufgekniffenes Kettenglied. Dieser Fund landete schließlich auch bei den Beamten, welche die daran anhaftenden Spuren sicherten. Doch zu einem Fahndungserfolg führte das nicht – wie zumeist bei derartigen Taten. Und das zum zweiten Mal gestohlene Fahrrad blieb auch verschwunden.

Ehemaliger Ratsherr fordert Videoüberwachung in Fahrradstation

Im Januar bekam Schwuchows Enkel dann ein neues Rad geschenkt. „Nichts besonderes, genau wie zuvor“, betont der Burgdorfer. Dieses benötige der Junge, um mit der Bahn zu seinem Ausbildungsplatz zu gelangen. Doch auch dieses Zweirad verschwand nach kurzer Zeit – und wieder am Bahnhof. „Das kann doch nicht sein“, ärgert sich der ehemalige Ratsherr. Immer war das Fahrrad in der kommunalen Abstellstation geparkt. Die sollte doch überwacht sein, erinnert er sich aus seiner eigenen kommunalpolitischen Tätigkeit.

Wenn dort schon kein Sicherheitsdienst ständig nach dem Rechten schaue, sollte doch über eine Videoüberwachung nachgedacht werden, fordert Schwuchow. „Wo ein Wille, ist doch auch ein Weg“, meint er auch mit Blick auf die diversen Bahnhöfe, die vielfach mit Kameras überwacht werden würden.

Rathaussprecher: Es gibt rechtliche Beschränkungen

Doch so einfach ist das gar nicht. Aktuell gibt es in der Fahrradstation keine entsprechende Technik, teilt auf Anfrage Rathaussprecher Sebastian Kattler mit. „Eine Überwachung eines öffentlichen Platzes mit Aufzeichnung ist rechtlich nicht möglich.“ Das sei etwa nur dort möglich, wo diese Areale nicht für die Öffentlichkeit offen stünden, etwa an Schulen, teilt er ferner mit.

Zur Galerie Sicherheitsdienst schaut zwischen 7 und 19 Uhr nach dem Rechten – Videoüberwachung ist nach Angaben der Stadt nicht statthaft.

In der Tat wird das Areal am Bahnhof von einem Sicherheitsdienst überwacht – zwischen 7 und 19 Uhr. In dieser Zeit geschehe dort auch nichts, sagt ein Security-Mitarbeiter auf Anfrage, der seinen Namen nicht nennen möchte. Vielmehr würde Vandalismus oder Diebstahl erst über Nacht dort geschehen, so der Mann.

Doch die Burgdorfer Schulen stehen nach Auskunft von Ermittlungschef Warga bisher nicht im Fokus von Fahrraddieben. Anders sehe es seinen Angaben zufolge am Bahnhof aus. „Die Anzahl der Fahrraddiebstähle rund um den Bahnhof Burgdorf ist im prozentualen Verhältnis zu übrigen Tatorten in der Stadt durchaus erhöht“, sagt der Beamte.

