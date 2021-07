Hildesheim/Burgdorf/Uetze

Fünf Messerstiche in Richtung Oberkörper seines Kontrahenten. Da konnte die Jugendkammer nur versuchten Totschlag erkennen. Ein 20-jähriger Uetzer wurde am Mittwoch zu drei Jahren und sechs Monate Jugendhaft verurteilt. Er hatte am 26. März 2021 auf einem Parkplatz in Burgdorf-Dachtmissen einen Kontrahenten, ebenfalls aus Uetze, mit dem Messer schwer verletzt. Der Angeklagte hatte vor Gericht eine Tötungsabsicht bestritten.

Die beiden jungen Männer hatte sich nach Mitternacht mit Freunden verabredet. Sie wollten einen Konflikt mit den Fäusten klären. Laut des Angeklagten hatte sein Gegner zwei seiner Freunde beleidigt und auch eine Freundin gestalkt. Als der Angeklagte den Kampf zu verlieren schien, zog er das Messer und stach zu.

Angeklagter wollte dem Opfer helfen

Wäre es bei einer Schlägerei geblieben, hätte es nicht so ein gerichtliches Nachspiel gegeben. Vor Gericht hatte der Täter gesagt: „Ich habe den Verbandskasten geholt, aber die Anderen haben mich nicht mehr an das Opfer herangelassen.“ Richterin Barbara Heidner wertete das als Milderungsgrund, aber nicht als strafbefreienden Rücktritt vom versuchten Totschlag. „Der Versuch war vollendet.“ Dazu gebe es unterschiedliche Rechtsmeinungen, erklärte der Verteidiger Clemens Anger.

Eine Not-OP hatte dem jungen Mann das Leben gerettet. Er hatte zwei Stichverletzungen im Schulterbereich und im Kieferbereich erlitten. Bei den Stichen in die Schulter wurde die Lunge verletzt. Im Gericht erklärte der Angeklagte, dass er dem Opfer ein Schmerzensgeld zahlen werde.

Anwalt Anger sah die Tötungsabsicht nicht verwirklicht und wertete das Verhalten seines Mandanten als Rücktritt vom versuchten Totschlag. Er hatte eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt. „Wir werden jetzt in Ruhe das Urteil prüfen“, erklärte er auf Nachfrage dieser Zeitung.

Kandidat für den offenen Vollzug

Der junge Mann ist in strafrechtlicher Hinsicht ein fast unbeschriebenes Blatt. Er hat einen Eintrag im Bundeszentralregister wegen einer Schlägerei. Da sei er lediglich am Rande beteiligt gewesen, sagt sein Anwalt.

Die Jugendkammer folgte dem Antrag des Staatsanwalts. Dabei werteten die Richter das Geständnis und das Nachtatverhalten als strafmildernd. Richterin Heidner meinte zum Angeklagten: „Wegen ihrer guten Führung sind Sie aus unserer Sicht ein Kandidat für den offenen Vollzug.“

