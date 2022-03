Burgdorf

„Wir filzen Steintaschen“: So lautet das Motto des 143. Juniorclubtages, zu dem der Verkehrs- und Verschönerungsverein alle Kinder ab sechs Jahren für Donnerstag, 10. März, einlädt. Die Filzwerkstatt öffnet um 16 Uhr in der KulturWerkStadt, Poststraße 2. Während der zweistündigen Bastelaktion erstellen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung mithilfe eines ovalen Körpers unterschiedliche Steintaschen. Diese bieten sich danach zum Verstauen kleiner und mittelgroßer Alltagsgegenstände an.

Die Jungen und Mädchen können die Tasche im Anschluss mit nach Hause nehmen. Filzen ist ein uraltes Handwerk, das immer mehr an Beliebtheit gewinnt, heißt es in der Einladung. Mithilfe einer mechanischen Bearbeitung lässt sich gekämmte Rohwolle im Band oder im Vlies zu einer geschlossenen Fläche zusammenfügen. Teilnehmerkarten gibt es bis Dienstag, 8. März, 18 Uhr, bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136) 1862. Juniorclub-Mitglieder erhalten Ermäßigungen.

Interessierte können sich in Kürze bereits für den 144. und 145. Juniorclubtag anmelden, der für Donnerstag, 21. April und 12. Mai, um 16 Uhr im Stadtmuseum, Schmiedestraße 6, geplant ist. Dort ist zum 22. Mai die Ausstellung „Faszination 20er Jahre – Leben in der Weimarer Republik“ zu sehen, die ein umfangreiches Beiprogramm für Kinder und Jugendliche anbietet. Bei beiden Aktionen erleben die Teilnehmer, wie der Lebensalltag der Heranwachsenden vor 100 Jahren aussah.

Von Antje Bismark